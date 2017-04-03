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Выброс газа произошел на газопроводе в Новой Москве во время строительных работ
4 апреля 2017 г. | Время публикации 14:23
Рубрики: Происшествия  
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АО "Мосгаз"
Труба газопровода была повреждена во время дорожных работ в поселке Валуево в Новой Москве. Как сообщил источник агентства "Москва", экскаватор повредил ковшом магистральный газопровод на улице 1-я Валуевская, в результате чего произошел выброс газа на высоту до двух метров.

Инцидент произошел во время проведения строительных работ по подводу коммуникаций к детскому саду, на место вызвана бригада АО "Мосгаз". Работники перекрыли запорные устройства, ситуация находится под контролем. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, потребители не отключены от газоснабжения.

Как сообщается на сайте Общественной палаты РФ, в прошлом году район в окрестностях посёлков Валуево и Филимонки стал рекордсменом по числу обращений в Общественную палату из-за неприятных запахов. Его жители жаловались, что на протяжении двух месяцев в посёлках ощущается резкий запах канализации, химических веществ и сероводорода, всё это вызывает головную боль, слезоточивость и удушье.
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Вторник, 4 апреля 2017 г. // Последняя новость 14:23
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