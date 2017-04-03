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Замглавы управы района Котловка получил три года колонии за взятки
4 апреля 2017 г. | Время публикации 11:45 | Последние изменения 12:36
Рубрики: Криминал  
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Управа района Котловка
Зюзинский районный суд приговорил к трем годам колонии бывшего 48-летнего заместителя главы управы района Котловка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Игоря Гребнева. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, чиновник признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и осужден на три года колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллионов 740 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти сроком на 10 лет.

По данным СМИ, замглавы управы решил незаконно обогатиться за счет коммерческих организаций, состоящих в договорных отношениях с ГКУ "ИС района Котловка" и ОАО "ДЕЗ района Котловка". В декабре 2013 года он предложил гендиректору двух фирм передавать ему ежемесячно 7% от денежных сумм, получаемых по договорам в обмен на общее покровительство. С января по март 2014 года Гребнев получил от бизнесмена взятку в размере более миллиона рублей.

Еще один подобный случай произошел в марте этого года, когда прокуратура добилась реального наказания для бывшего столичного чиновника Ильи Киндинова и его сообщника Давида Ревазова, которые получили условные сроки по делу о взятке в 20 миллионов рублей. Бывший начальник отдела по работе с объектами культурного наследия департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов обещал столичной фирме победу в конкурсе на восстановление исторического здания в Настасьинском переулке. Компания получила бы здание в льготную аренду на 49 лет и могла бы использовать его по своему усмотрению. За помощь чиновник требовал 20 миллионов рублей.

25 марта 2015 года Киндинов и Ревазов, выступавший посредником, были задержаны. Уголовное дело в отношении чиновника о покушении на получение взятки позднее переквалифицировали на покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Гособвинение просило для Киндинова пять лет колонии, для Ревазова – три года. Симоновский районный суд избрал для обоих условное наказание, но прокуратура Москвы обжаловала приговор: Мосгорсуд удовлетворил апелляцию и приговорил фигурантов, соответственно, к четырем и трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале прокурор Москвы Владимир Чуриков заявил, что в столице выросло число преступлений коррупционной направленности. По его словам, в 2016 году произошло более 1200 зарегистрированных инцидентов со взятками. В суды по делам о коррупции было направлено 82 иска на сумму 180 миллионов рублей. Возбуждено 52 уголовных расследования, а 900 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ущерб от коррупционных преступлений составил около 15 миллиардов рублей, причем добровольно из них были погашены только два миллиарда. А средняя сумма взятки за год увеличилась более чем в два с половиной раза, превысив два миллиона рублей.
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