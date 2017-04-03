Замглавы управы района Котловка получил три года колонии за взятки

24 марта 2017 г. Бывшему чиновнику мэрии заменили реальным условный срок за взятку в 20 миллионов

В ноябре бывший начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов был приговорен к четырем годам условно за взятку в 20 миллионов рублей.