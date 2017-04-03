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Десятки муниципальных депутатов Москвы просят Госдуму отклонить закон о реновации хрущевок
4 апреля 2017 г. | Время публикации 18:23 | Последние изменения 18:37
Рубрики: Недвижимость, Законодательство  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Муниципальные депутаты Москвы просят Госдуму отклонить законопроект о реновации столичных хрущевок в его нынешнем виде. Под обращением подписались 32 депутата разных районов города. Текст приводит на своей странице в Facebook депутат муниципального округа Алексеевский Дмитрий Малкин.

Если закон будет принят в нынешнем виде, под снос можно будет подвести любой дом независимо от числа этажей и материалов, из которых он построен, резюмирует Малкин. Дома можно будет сносить на любой территории, по отдельности или целыми кварталами. Закон не гарантирует, что жильцы снесенного дома останутся в своем районе. Порядок принятия решения о сносе не указан. "Если, как обещают исполнительные власти, все будет проходить на портале "Активный гражданин", нет гарантий того, что судьба вашего дома не попадет в чужие руки", – отметил Малкин.

Кроме того, дома как для переселенцев, так и на месте сносимых кварталов разрешается строить без соблюдения санитарных, противопожарных, экологических и иных норм, добавила в беседе с ИА REGNUM муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. Авторы обращения, адресованного председателю Госдумы Вячеславу Володину, считают, что снос домов может "успешно продолжаться в рамках действующего законодательства", а новый закон называют избыточной мерой. Муниципалы также указывают на коррупционную составляющую, так как законопроект выводит Москву из-под контроля федерального законодательства.

В обращении говорится, что законопроект нарушает права собственников жилья и сразу несколько статей Конституции: о свободе передвижения и выбора места жительства; об охране частной собственности; о праве на благоприятную окружающую среду. Противники закона усматривают в нем нарушение статей Гражданского, Жилищного и Градостроительного кодексов, а также Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Предложенные данным законопроектом поправки свидетельствует о попытке легализовать нарушение прав жителей отдельно взятой территории – столицы – в интересах строительного бизнеса, что впоследствии повлечет распространение предлагаемого неправового подхода и на другие города", – говорится в письме Володину. Обращение к спикеру Госдумы подписали 32 муниципальных депутата районов Северное и Восточное Измайлово, Зюзино, Хамовники, Печатники, Южнопортовый, Алексеевский, Пресненский, Дорогомилово, Северное и Южное Тушино, Черемушки, Текстильщики, Отрадное, Ховрино, Соколиная Гора, Лефортово, Гольяново, Щукино, Аэропорт, Хорошево-Мневники, Останкинский, поселений Внуковское и Марушкинское.
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