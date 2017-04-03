Десятки муниципальных депутатов Москвы просят Госдуму отклонить закон о реновации хрущевок

4 апреля 2017 г. Собянин рассказал в Госдуме, как будут сносить московские хрущевки, и получил замечания

Мэр Москвы презентовал законопроект о реновации хрущевок и попросил депутатов его поддержать. Участники заседания указали на ряд недостатков. Некоторые из них Собянин счел лишь придирками к терминологии.