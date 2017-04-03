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"Перекресток" запустил интернет-магазин для жителей ЮЗАО и ближайшего Подмосковья
4 апреля 2017 г. | Время публикации 13:07 | Последние изменения 14:01
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Компания X5 Retail Group тестирует онлайн-супермаркет "Перекресток" в Юго-Западном округе Москвы и некоторых близких к нему городах Подмосковья. В зоне тестирования находится около 1 миллиона домохозяйств. Жители других округов Москвы и ближайшего Подмосковья смогут воспользоваться сервисом в течение года, сообщается в пресс-релизе компании.

В онлайн-магазине доступен весь ассортимент "Перекрестка", кроме кулинарии с краткими сроками годности, алкоголя и табака. Цены в виртуальном супермаркете такие же, как в обычном "Перекрестке". Минимальный заказ должен состоять из товаров на общую сумму не менее 2 тысяч рублей. Во время тестового режима покупатели из ЮЗАО смогут получит в 56 супермаркетах купоны на скидку 300 рублей для заказа товаров онлайн.

Москвичи могут получить товар на следующий день после заявки, в указанный временной интервал. Стоимость доставки зависит от расстояния, времени доставки и числа товаров в заказе. Доставка бесплатна, если стоимость заказа превышает 7 тысяч рублей или его получение запланировано на следующий день без указания конкретного временного интервала.

Для доставки заказов используются небольшие грузовые автомобили с изотермическим кузовом и климатической установкой. Оплатить заказ при получении можно как наличными, так и картой. Во втором квартале года начнется тестирование сервиса самовывоза заказа из ближайшего магазина.

Ранее сообщалось, что "Перекресток" переориентируется на небогатого покупателя. До этого сеть была рассчитана на людей со средними и высокими доходами. Из-за сложной экономической ситуации целевой аудиторией стали семьи с детьми, женщины, отвечающие за семейный бюджет, и мужчины с четким списком покупок при ограниченной сумме. Как сообщал в интервью "Российской газете" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, с наступлением кризиса москвичи начали тратить 55% денег на продукты, хотя раньше перевес был, наоборот, в сторону непродовольственных товаров.
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