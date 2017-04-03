СМИ заподозрили мэрию в вербовке пропагандистов сноса хрущевок

3 апреля 2017 г. У Госдумы возникли вопросы к переселению москвичей из сносимых пятиэтажек

В нынешнем виде закон о сносе хрущевок, по сути, не дает собственнику права отказаться от предложенного городом варианта, соответствующего формальным требованиям. Сами горожане также обеспокоены переселением.