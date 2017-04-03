СМИ заподозрили мэрию в вербовке пропагандистов сноса хрущевок

Пока москвичи создают комитеты по защите своих пятиэтажек, а в интернете одна за другой появляются петиции против программы реновации жилищного фонда столицы, городские власти, напротив, пытаются создать иллюзию всеобъемлющей поддержки их планов населением. Для этого, как пишут "Новые известия"
, появилась таинственная организация "Жилищное движение Москвы", которая, обещая улучшить жилищные условия миллионов людей, ищет в социальных сетях граждан, готовых поддержать тотальный снос хрущевок.
Как отмечает издание, таким образом, возможно, власти пытаются заручиться поддержкой реальных людей, а не абстрактных процентов из опросов ВЦИОМ. Примечательно, что эта организация утверждает, будто у нее "30 лет успешного опыта по обеспечению москвичей жильем", однако среди ее организаторов - ни одной узнаваемой фамилии, а в интернете - никаких упоминаний о каких-либо заметных заслугах конторы.
Зато у движения есть "план" - петиция на шесть страниц текста мелким шрифтом с грамматическими ошибками и настоятельными просьбами зарегистрироваться в сети, а затем ждать улучшения жилищных условий в течение 10 лет. "По существу - ни слова", - констатирует автор "Новых известий".
Попытки побеседовать с кем-то из этой организации успехом не увенчались. Все выходные телефоны из списка контактов не работали. В понедельник ответил мужчина, который сказал, что занят. Девушка Светлана же начала со вступления о "нашем любимом президенте", а затем поинтересовалась, откуда у журналиста оказались эти телефоны. Оказалось, что номера предназначены только для СМИ и блогеров, которые собираются распространять "спам" конторы.
Отметим, что, согласно последнему опросу ВЦИОМ, планы властей по сносу домов поддерживают 80 процентов жителей столицы, сообщает агентство "Москва"
. "Большинство респондентов, проживающих в пятиэтажном жилом фонде, негативно оценивают состояние своих домов. 70 процентов считают, что они подлежат сносу, 16 процентов - что требуют капитального ремонта", - говорится в результатах исследования. При этом 95 процентов опрошенных согласны на смену жилья только в том случае, если оно будет находиться в том же районе.