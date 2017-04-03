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СМИ заподозрили мэрию в вербовке пропагандистов сноса хрущевок
4 апреля 2017 г. | Время публикации 13:52 | Последние изменения 14:03
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Global Look Press
Пока москвичи создают комитеты по защите своих пятиэтажек, а в интернете одна за другой появляются петиции против программы реновации жилищного фонда столицы, городские власти, напротив, пытаются создать иллюзию всеобъемлющей поддержки их планов населением. Для этого, как пишут "Новые известия", появилась таинственная организация "Жилищное движение Москвы", которая, обещая улучшить жилищные условия миллионов людей, ищет в социальных сетях граждан, готовых поддержать тотальный снос хрущевок.

Как отмечает издание, таким образом, возможно, власти пытаются заручиться поддержкой реальных людей, а не абстрактных процентов из опросов ВЦИОМ. Примечательно, что эта организация утверждает, будто у нее "30 лет успешного опыта по обеспечению москвичей жильем", однако среди ее организаторов - ни одной узнаваемой фамилии, а в интернете - никаких упоминаний о каких-либо заметных заслугах конторы.

Зато у движения есть "план" - петиция на шесть страниц текста мелким шрифтом с грамматическими ошибками и настоятельными просьбами зарегистрироваться в сети, а затем ждать улучшения жилищных условий в течение 10 лет. "По существу - ни слова", - констатирует автор "Новых известий".

Попытки побеседовать с кем-то из этой организации успехом не увенчались. Все выходные телефоны из списка контактов не работали. В понедельник ответил мужчина, который сказал, что занят. Девушка Светлана же начала со вступления о "нашем любимом президенте", а затем поинтересовалась, откуда у журналиста оказались эти телефоны. Оказалось, что номера предназначены только для СМИ и блогеров, которые собираются распространять "спам" конторы.

Отметим, что, согласно последнему опросу ВЦИОМ, планы властей по сносу домов поддерживают 80 процентов жителей столицы, сообщает агентство "Москва". "Большинство респондентов, проживающих в пятиэтажном жилом фонде, негативно оценивают состояние своих домов. 70 процентов считают, что они подлежат сносу, 16 процентов - что требуют капитального ремонта", - говорится в результатах исследования. При этом 95 процентов опрошенных согласны на смену жилья только в том случае, если оно будет находиться в том же районе.
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