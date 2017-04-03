Закладка реликвий для буддистского храма прошла в районе Отрадное Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Префектура СВАО



Напомним, Храм будет находиться по адресу: Нововладыкинский проезд, владение 15. Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трех традиционных религий России в районе Отрадное - православного храма, синагоги и мечети. Распоряжение мэра Москвы о строительстве буддийского храма и ступы в Отрадном было подписано еще в 2000 году. В 2004 году далай-лама благословил проект. Но разрешение на строительство и сопутствующие документы община буддистов получила лишь в октябре 2014 года. В 2015 году рядом со стройплощадкой открылась "Пагода рая" с молитвенным барабаном. А в начале 2016 года строительство приостановилось из-за нехватки средств.



13-метровая Ступа просветления имеет сакральное значение для буддистов, так как она призвана нести благо и счастье всем живым существам. На следующем этапе будет возведен малый храм, а потом большой храм площадью 3 тысячи квадратных метров. При храме будут организованы 1 апреля на месте будущего храмового комплекса "Сад познания буддийской философии и нравственности" в районе Отрадное прошла торжественная церемония закладки священных реликвий в 13-метровую Ступу просветления. Как сообщается на сайте префектуры Северо-Восточного округа, по традиции в Ступу закладываются тексты мантр и различных буддийских реликвий. Священные книги, статуэтки, свитки с молитвами специально для московской Ступы передал лидер всех буддистов мира Далай лама XIV, благословивший в свое время возведение храмового комплекса в Москве и давший ему название.Напомним, Храм будет находиться по адресу: Нововладыкинский проезд, владение 15. Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трех традиционных религий России в районе Отрадное - православного храма, синагоги и мечети. Распоряжение мэра Москвы о строительстве буддийского храма и ступы в Отрадном было подписано еще в 2000 году. В 2004 году далай-лама благословил проект. Но разрешение на строительство и сопутствующие документы община буддистов получила лишь в октябре 2014 года. В 2015 году рядом со стройплощадкой открылась "Пагода рая" с молитвенным барабаном. А в начале 2016 года строительство приостановилось из-за нехватки средств.13-метровая Ступа просветления имеет сакральное значение для буддистов, так как она призвана нести благо и счастье всем живым существам. На следующем этапе будет возведен малый храм, а потом большой храм площадью 3 тысячи квадратных метров. При храме будут организованы большой культурный центр , библиотека, оздоровительный центр и благотворительная столовая. Организаторы строительства считают, что храм должен стать символом терпимости и межрелигиозной дружбы, его двери будут открыты для представителей всех религий.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 октября 2016 г. В Отрадном после многолетних проволочек началось строительство буддийского храма

В первую очередь планируется построить 13-метровую Ступу просветления, а затем – малый и большой храмы. Также будут организованы культурный и оздоровительный центры, библиотека, благотворительная столовая.

