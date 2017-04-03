Дептранс и АМПП, игнорируя решения суда и прокуратуры, незаконно заставляют платить пенсионера за парковку

С декабря 2015 года москвич Вячеслав Чулков пытается
добиться получения резидентного разрешения на парковку. С точки зрения закона он имеет полное право на льготную стоянку возле своего дома, что уже подтвердили суд и Генпрокуратура РФ, однако столичные чиновники продолжают вытягивать из пенсионера деньги, пишет в своем блоге
правозащитник Иван Ежиков.
Свой отказ власти обосновывают тем, что машина, находящаяся в совместной собственности с его супругой, оформлена на супругу, а та зарегистрирована по другому адресу. Такое решение очевидно противоречит Семейному и Гражданскому кодексу, в связи с чем Чулков решил обратиться в Савеловскую межрайонную прокуратуру. Прокуроры признали правоту москвича, однако АМПП мнение надзорного ведомства проигнорировало.
Тогда пенсионер подал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ, которая также встала на его сторону и выдала представление непосредственно Департаменту транспорта Москвы и лично его главе Максиму Ликсутов. Однако в департаменте решению Генпрокуратуры значения также не придали. Попытки добиться получения резидентного разрешения на парковку через суд успехом не увенчались, хотя москвич и выиграл дело.
Как отмечает Ежиков, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников АМПП по статье о злостном неисполнении приговора суда представителем власти. "Очень надеюсь, что придание огласке этого позорного издевательства над пожилым человеком подстегнет процесс возбуждения этого уголовного дела", - заключил правозащитник.
Как уже отмечалось ранее, на сайте Московского паркинга указано
, что резидентное разрешение в зоне платной парковки оформляется на автомобиль, принадлежащий резиденту на праве собственности. Согласно федеральному законодательству, а именно Семейному кодексу РФ, супруги являются собственниками любого имущества, нажитого во время брака. Однако по необъяснимой причине федеральный закон в случае с платными парковками уступает по важности постановлению, принятому мэрией.