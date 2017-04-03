Дептранс и АМПП, игнорируя решения суда и прокуратуры, незаконно заставляют платить пенсионера за парковку

20 декабря 2016 г. Москвичи вынуждены выступать за платные парковки из-за неразберихи с адресами

Жители многих районов оказались в непростой ситуации: их дома стоят на одной улице, однако юридически числятся по другим адресам. Из-за этого резидентные разрешения им не дают, и люди вынуждены просить новые парковки.