На Бульварном кольце нашли клад медных монет и деревянную мостовую XVIII века

31 марта 2017 г. "Подслушивающую" тайную комнату нашли в Китайгородской стене

В основании Китайгородской стены была обнаружена тайная комната, помогавшая защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля. Всего за неделю подготовительных работ по программе "Моя улица" обнаружено более 150 артефактов.