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На Бульварном кольце нашли клад медных монет и деревянную мостовую XVIII века
4 апреля 2017 г. | Время публикации 08:20 | Последние изменения 12:30
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
При подготовке к благоустройству по программе "Моя улица" на бульварах нашли десятки артефактов возрастом от 100 до 500 лет. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, находки были обнаружены на Бульварном кольце при подготовке траншей для коммуникаций.

На Страстном бульваре были найдены остатки бревенчатой мостовой XVIII века, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, похожий на тот, что в прошлом году обнаружили в Вознесенском переулке. "Скорее всего, деньги были припрятаны на повседневные траты. Такие медяки были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I", - рассказали в Мосгорнаследии. На Покровском бульваре обнаружили фрагменты двух каменных надгробий XVI века без каких-либо указаний на то, кто был похоронен под ними: на одной из плит прорезан рисунок креста на горе Голгофа.

На Гоголевском бульваре были найдены кирпичные коллекторы XVIII века, на Никитском бульваре - части бревенчатой дренажной системы XVII-XVIII веков. Археологи также нашли булыжную мостовую начала XX века на Яузском бульваре и трамвайные пути с деревянными шпалами того же времени на Чистопрудном бульваре. Кроме того, было обнаружено множество мелких бытовых предметов, среди которых - варган, огниво XVI-XVII веков и керамические курительные трубки XVIII века, металлические пуговицы, обувные подковки и фрагменты кожаной обуви, товарные пломбы, свинцовые пули и нательные кресты, печные изразцы, а также фрагменты керамической, стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды. Большую часть предметов относят к XVI-XIX векам.

Это не первая из находок, обнаруженная при подготовке программы: на днях у основания Китайгородской стены обнаружили "слух" - тайную комнату, с помощью которой в военное время можно было узнавать, что делает неприятель по ту сторону стены. Как отметил главный археолог столицы Леонид Кондрашев, в течение недели в ходе подготовительных работ к программе "Моя улица" в районе Лубянской и Новой площади было обнаружено беспрецедентное число артефактов. Большая часть 150 предметов представляет собой керамику XVIII–XIX веков: несколько изразцов, фрагменты горшков, мисок, а также хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы, железные бытовые изделия, включая ножи, гвозди и обувные подковы, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железную стрелу и пушечное ядро XVII века. Все эти находки будут тщательно изучены и могут стать частью музея парка "Зарядье".

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