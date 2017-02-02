На северо-востоке Москвы произошло ДТП с возгоранием Происшествия Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Автомобиль двигался по шоссе в сторону центра. Напротив дома 79 около недели назад в средней полосе огородили участок для ремонта дороги. Были установлены бетонные блоки, светоотражающие элементы и мигающие стрелки. Правда, спустя пару дней кто-то уже в них врезался. Элементы все перевернуло, стрелок не было видно в тёмное время суток.



Водитель Peugeot не заметил ремонтные работы и на полном ходу врезался в огороженный участок. Автомобиль сразу же загорелся. К прибытию первых пожарных расчётов автомобиль горел по всей площади, сообщает



Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона. Он не пострадал. Сгоревший автомобиль отбуксировали в сторону. Дорожная служба оперативно восстановила все элементы ограждения. Около 8 часов утра 4 февраля на северо-востоке Москвы произошло ДТП с возгоранием. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 79, автомобиль Peugeot Partner врезался в ограждение ремонтных работ.Автомобиль двигался по шоссе в сторону центра. Напротив дома 79 около недели назад в средней полосе огородили участок для ремонта дороги. Были установлены бетонные блоки, светоотражающие элементы и мигающие стрелки. Правда, спустя пару дней кто-то уже в них врезался. Элементы все перевернуло, стрелок не было видно в тёмное время суток.Водитель Peugeot не заметил ремонтные работы и на полном ходу врезался в огороженный участок. Автомобиль сразу же загорелся. К прибытию первых пожарных расчётов автомобиль горел по всей площади, сообщает "Мобильный репортер" Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона. Он не пострадал. Сгоревший автомобиль отбуксировали в сторону. Дорожная служба оперативно восстановила все элементы ограждения.



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