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На северо-востоке Москвы произошло ДТП с возгоранием
4 февраля 2017 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Агентство городских новостей "Москва"
Около 8 часов утра 4 февраля на северо-востоке Москвы произошло ДТП с возгоранием. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 79, автомобиль Peugeot Partner врезался в ограждение ремонтных работ.

Автомобиль двигался по шоссе в сторону центра. Напротив дома 79 около недели назад в средней полосе огородили участок для ремонта дороги. Были установлены бетонные блоки, светоотражающие элементы и мигающие стрелки. Правда, спустя пару дней кто-то уже в них врезался. Элементы все перевернуло, стрелок не было видно в тёмное время суток.

Водитель Peugeot не заметил ремонтные работы и на полном ходу врезался в огороженный участок. Автомобиль сразу же загорелся. К прибытию первых пожарных расчётов автомобиль горел по всей площади, сообщает "Мобильный репортер".

Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона. Он не пострадал. Сгоревший автомобиль отбуксировали в сторону. Дорожная служба оперативно восстановила все элементы ограждения.
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