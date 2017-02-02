Глава столичного стройкомплекса не ожидает массового притока рабочей силы из Китая на стройку метро Рубрики: Метрополитен

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"Мы не ожидаем, что для строительства метро в Москву приедет большое количество рабочих из Китая. Это экономически нецелесообразно и не выгодно самой китайской строительной корпорации", - сказал Хуснуллин



Он отметил, что в российскую столицу для проходки юго-западного участка Третьего пересадочного контура метро приедут только управленцы и инженеры из Китая.



"Безусловно, в Москву приедет около 100-200 управленцев и инженерно-технических специалистов", - добавил он.



Глава стройкомплекса отметил, что специалисты компании CRCC привезут в Москву свое оборудование и даже тоннелепроходческий комплекс.



А компания China Railway Construction Corporation до конца 2019 года построит три станции Третьего пересадочного контура метро ("Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского"), а также перегонные тоннели между ними протяженностью 4,6 км на юго-западе столицы. Стоимость контракта составляет 22,98 млрд рублей.



Между Москвой и компанией CRCC также подписано рамочное соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово" в "новой" Москве. Привлечение китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) к строительству метро в Москве не приведет к массовому притоку рабочей силы из Китая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Мы не ожидаем, что для строительства метро в Москву приедет большое количество рабочих из Китая. Это экономически нецелесообразно и не выгодно самой китайской строительной корпорации", - сказал Хуснуллин "Интерфаксу" Он отметил, что в российскую столицу для проходки юго-западного участка Третьего пересадочного контура метро приедут только управленцы и инженеры из Китая."Безусловно, в Москву приедет около 100-200 управленцев и инженерно-технических специалистов", - добавил он.Глава стройкомплекса отметил, что специалисты компании CRCC привезут в Москву свое оборудование и даже тоннелепроходческий комплекс.А компания China Railway Construction Corporation до конца 2019 года построит три станции Третьего пересадочного контура метро ("Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского"), а также перегонные тоннели между ними протяженностью 4,6 км на юго-западе столицы. Стоимость контракта составляет 22,98 млрд рублей.Между Москвой и компанией CRCC также подписано рамочное соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово" в "новой" Москве.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 января 2017 г. Одна из крупнейших госкомпаний Китая построит в Москве три станции метрополитена

Компания CRCC построит три станции Третьего пересадочного контура метро - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Согласно договору, работы начнутся уже в этом месяце, а завершатся в декабре 2019 года.

