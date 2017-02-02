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Глава столичного стройкомплекса не ожидает массового притока рабочей силы из Китая на стройку метро
4 февраля 2017 г. | Время публикации 16:30
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Привлечение китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) к строительству метро в Москве не приведет к массовому притоку рабочей силы из Китая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы не ожидаем, что для строительства метро в Москву приедет большое количество рабочих из Китая. Это экономически нецелесообразно и не выгодно самой китайской строительной корпорации", - сказал Хуснуллин "Интерфаксу".

Он отметил, что в российскую столицу для проходки юго-западного участка Третьего пересадочного контура метро приедут только управленцы и инженеры из Китая.

"Безусловно, в Москву приедет около 100-200 управленцев и инженерно-технических специалистов", - добавил он.

Глава стройкомплекса отметил, что специалисты компании CRCC привезут в Москву свое оборудование и даже тоннелепроходческий комплекс.

А компания China Railway Construction Corporation до конца 2019 года построит три станции Третьего пересадочного контура метро ("Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского"), а также перегонные тоннели между ними протяженностью 4,6 км на юго-западе столицы. Стоимость контракта составляет 22,98 млрд рублей.

Между Москвой и компанией CRCC также подписано рамочное соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово" в "новой" Москве.
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