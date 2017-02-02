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Сотрудники МЧС спасли двух человек в ходе тушения пожара на улице Академика Скрябина
4 февраля 2017 г. | Время публикации 15:30
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники МЧС спасли двух человек и пятерых эвакуировали в ходе тушения пожара на улице Академика Скрябина, дом 26, корпус 4. Возгорание произошло утром в субботу.

Сообщение о пожаре в одной из квартир, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, поступило в первой половине дня, 4 февраля. К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями из соседней квартиры были спасены два человека. С выше расположенных этажей эвакуированы пять человек. Площадь пожара составила около 5 кв. м", - сообщили Агентству Москва в пресс-службе столичного управления МЧС.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 11:32. Сведений о пострадавших не поступало.
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