Проблему гаражных дольщиков власти Москвы рассчитывают решить до конца года

Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве, а на сегодняшний день их осталось около 750 человек, должны получить до конца 2017 года свои машино-места, сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Павел Батайкин.
"Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача решить все вопросы, связанные со строительством всех объектов по программе "Народный гараж", и до конца этого года выполнить вся обязательства перед дольщиками", - заявил Батайкин "Интерфаксу"
.
"Всего в этом году планируется завершить строительство 10 гаражей по программе вместимостью почти на 3 тысячи машино-мест. С вводом в эксплуатацию этих объектов все обязательства города по программе "Народный гараж" будут выполнены", - пояснил он, и напомнил, что всего года по программе было построено 157 гаражных объектов почти на 49 тысяч машино-мест.
Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 году началась продажа парковочных мест. С помощью этой программы столичные власти планировали решить проблему с дефицитом парковок. Впоследствии из-за низкого спроса
на машиноместа в этих паркингах программа была свернута.