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Проблему гаражных дольщиков власти Москвы рассчитывают решить до конца года
4 февраля 2017 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 18:30
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве, а на сегодняшний день их осталось около 750 человек, должны получить до конца 2017 года свои машино-места, сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Павел Батайкин.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача решить все вопросы, связанные со строительством всех объектов по программе "Народный гараж", и до конца этого года выполнить вся обязательства перед дольщиками", - заявил Батайкин "Интерфаксу".

"Всего в этом году планируется завершить строительство 10 гаражей по программе вместимостью почти на 3 тысячи машино-мест. С вводом в эксплуатацию этих объектов все обязательства города по программе "Народный гараж" будут выполнены", - пояснил он, и напомнил, что всего года по программе было построено 157 гаражных объектов почти на 49 тысяч машино-мест.

Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 году началась продажа парковочных мест. С помощью этой программы столичные власти планировали решить проблему с дефицитом парковок. Впоследствии из-за низкого спроса на машиноместа в этих паркингах программа была свернута.
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