Проблему гаражных дольщиков власти Москвы рассчитывают решить до конца года

7 июня 2016 г. Власти придумали очередную сомнительную замену "народным гаражам"

Мэрия рассчитывает найти участки под строительство многоуровневых паркингов, а затем привлечь туда соинвесторов. Между тем власти обещают не забрасывать программу "Народный гараж", выполнения которой ждут более тысячи дольщиков.