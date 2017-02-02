Житель Москвы получил 5 суток ареста за хулиганство на борту самолета Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова | Alexey Reznichenko / Russianplanes.net



"Инцидент произошел при посадке в самолет, следующий рейсом "Кемерово-Москва". Как выяснилось, молодой человек, устраиваясь на своем месте, разразился нецензурной бранью в адрес бортпроводника и окружающих пассажиров, которые сделали ему замечание. Суть конфликта, по мнению задержанного, заключалась в том, что ему не понравилось, как бортпроводник на него посмотрел", - сказали



В дежурной части транспортные полицейские составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Заводский районный суд города Кемерово приговорил к 5 суткам ареста 32-летнего жителя Москвы, которого сотрудники линейного отделения полиции в международном аэропорту Кемерово по требованию летного экипажа сняли с самолета за брань в адрес бортпроводника."Инцидент произошел при посадке в самолет, следующий рейсом "Кемерово-Москва". Как выяснилось, молодой человек, устраиваясь на своем месте, разразился нецензурной бранью в адрес бортпроводника и окружающих пассажиров, которые сделали ему замечание. Суть конфликта, по мнению задержанного, заключалась в том, что ему не понравилось, как бортпроводник на него посмотрел", - сказали "ТАСС" в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.В дежурной части транспортные полицейские составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.



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