Москвичей приглашают на праздник МЧС 12 февраля

2 февраля 2017 г. Москвичи доверяют МЧС и опасаются судей и полиции

Москвичи доверяют МЧС и ФСБ, но опасаются уличных грабежей и разбоев, карманных краж и нелегальных мигрантов. Такие результаты были получены в ходе социологического опроса, проведенного по заказу департамента СМИ и рекламы.