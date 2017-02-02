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Москвичей приглашают на праздник МЧС 12 февраля
4 февраля 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Развлечения  
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Фото Игоря Герасева с портала МЧС Медиа
В воскресенье, 12 февраля, в парке Горького состоится ежегодный пожарно-спасательный флешмоб. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, горожане смогут покататься на коньках вместе с сотрудниками МЧС, поучаствовать в конкурсах и перекусить кашей и горячим чаем на полевой кухне.

В этот день в парке будут кататься на коньках более 300 спасателей. При входе на каток посетителям раздадут синие и оранжевые ленточки, которые обозначают цвета МЧС. Все желающие смогут загадать желание и привязать свою ленточку к специальному дереву исполнения желаний, высотой 2,5 метра. Около павильона номер 4 появится более 10 ледовых скульптур на пожарную тематику и пройдёт конкурс на лучшего снеговика-пожарного: победители получат призы.

А в исторической экспозиции можно будет увидеть каски пожарных времён Великой Отечественной войны и пожарную повозку начала ХХ века.Все желающие также смогут попробовать себя в роли пожарных: потушить "пожар" с помощью огнетушителя, сесть за руль пожарной автоцистерны и примерить спецснаряжение. Отметим, что сами москвичи больше всего доверяют именно МЧС, сотрудники которого "постоянно кого-то спасают и кому-то помогают".
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