На станции метро "Волжская" пассажир получил травмы, ударившись о вагон уходящего поезда Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"Примерно в 16:15 на станции "Волжская" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 45-летний уроженец Иркутской области по собственной неосторожности получил травму, ударившись о вагон убывающего поезда. Сотрудниками УВД на метрополитене был вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал у потерпевшего ушибы и растяжение мягких тканей. Пострадавший направлен в больницу", - сообщил Днем 4 февраля пассажир получил травмы, ударившись о вагон уходящего поезда метро на станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена."Примерно в 16:15 на станции "Волжская" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 45-летний уроженец Иркутской области по собственной неосторожности получил травму, ударившись о вагон убывающего поезда. Сотрудниками УВД на метрополитене был вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал у потерпевшего ушибы и растяжение мягких тканей. Пострадавший направлен в больницу", - сообщил Агентству Москва глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.



Предыдущая статья

