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На станции метро "Волжская" пассажир получил травмы, ударившись о вагон уходящего поезда
4 февраля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Днем 4 февраля пассажир получил травмы, ударившись о вагон уходящего поезда метро на станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

"Примерно в 16:15 на станции "Волжская" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 45-летний уроженец Иркутской области по собственной неосторожности получил травму, ударившись о вагон убывающего поезда. Сотрудниками УВД на метрополитене был вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал у потерпевшего ушибы и растяжение мягких тканей. Пострадавший направлен в больницу", - сообщил Агентству Москва глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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