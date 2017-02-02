Вестибюли пяти станций метро закроют на выходные Рубрики: Метрополитен

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Ограничения для пассажиров коснутся южного вестибюля "Тульской", северного — "Ясенево", западного — "Кузьминок" и северных у станций "Нахимовский проспект" и "Сходненская".



"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых",— сообщает



В метрополитене также добавили, что ограничения на вход сохранятся на "Третьяковской", закрытыми остаются восточный вестибюль "Полежаевской" — он откроется 31 декабря.



До 1 марта недоступны западные павильоны "Фили" и "Пионерской", а до 15 мая — вестибюль "Петровско-Разумовской" Серпуховско-Тимирязевской линии.



Закрыты также северные павильоны станций "Красные ворота" и "Ленинский проспект". Они откроются 31 августа и 30 сентября соответственно. Вестибюли пяти станций московского метро будут закрыты в течение 4 и 5 февраля "в рамках программы благоустройства".Ограничения для пассажиров коснутся южного вестибюля "Тульской", северного — "Ясенево", западного — "Кузьминок" и северных у станций "Нахимовский проспект" и "Сходненская"."Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых",— сообщает пресс-служба столичного метро.В метрополитене также добавили, что ограничения на вход сохранятся на "Третьяковской", закрытыми остаются восточный вестибюль "Полежаевской" — он откроется 31 декабря.До 1 марта недоступны западные павильоны "Фили" и "Пионерской", а до 15 мая — вестибюль "Петровско-Разумовской" Серпуховско-Тимирязевской линии.Закрыты также северные павильоны станций "Красные ворота" и "Ленинский проспект". Они откроются 31 августа и 30 сентября соответственно.



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