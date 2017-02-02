Реконструкцию Государственного музея изобразительных искусств планируется завершить к 2023 году Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"В частности, площадь главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12) планируется увеличить до 25 998 кв. м (ранее предусматривалось 17 377 кв. м) и ввести здание в эксплуатацию в 2023 году. Строительство инженерных сетей планируется завершить в 2022 году (ранее предусмотренный срок - 2020 год)", - говорится в справке к документу.



Как сообщается на сайте правительства, депозитарно-реставрационный центр музея планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году (ранее предусмотренный срок - 2019 год). Завершение всех работ по реконструкции и строительству всех объектов музея запланировано в 2023 году.



Увеличение сроков выполнения работ объясняется необходимостью "соблюдения этапов реализации проекта согласно Концепции развития музея", а также целесообразностью перемещения музейных фондов в новые объекты "только после их ввода в эксплуатацию".



Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 по 2019 год реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.



После введения этих зданий в эксплуатацию с 2019 по 2022 год планировалось закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина, где останутся слепки и экспонаты, связанные с древним миром. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о реконструкции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Документ, подписанный 30 января, опубликован сегодня на сайте правительства."В частности, площадь главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12) планируется увеличить до 25 998 кв. м (ранее предусматривалось 17 377 кв. м) и ввести здание в эксплуатацию в 2023 году. Строительство инженерных сетей планируется завершить в 2022 году (ранее предусмотренный срок - 2020 год)", - говорится в справке к документу.Как сообщается на сайте правительства, депозитарно-реставрационный центр музея планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году (ранее предусмотренный срок - 2019 год). Завершение всех работ по реконструкции и строительству всех объектов музея запланировано в 2023 году.Увеличение сроков выполнения работ объясняется необходимостью "соблюдения этапов реализации проекта согласно Концепции развития музея", а также целесообразностью перемещения музейных фондов в новые объекты "только после их ввода в эксплуатацию".Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 по 2019 год реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.После введения этих зданий в эксплуатацию с 2019 по 2022 год планировалось закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина, где останутся слепки и экспонаты, связанные с древним миром.



Предыдущая статья | Следующая статья

