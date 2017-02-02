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Два килограмма героина, предназначенные для продажи в Москве, изъяты полицией
4 февраля 2017 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Криминал  
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Полиция задержала двух участников этнической группы, подозреваемых в попытке сбыта двух килограмм героина на территории Московского региона.

"Оперативниками были задержаны двое выходцев из стран центрально-азиатского региона, входивших в этническую группу, занимавшуюся поставками наркотиков на территорию Московского региона", - сообщила "Интерфакс" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что у подозреваемых было изъято два килограмма концентрированного героина. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).
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