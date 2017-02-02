Два килограмма героина, предназначенные для продажи в Москве, изъяты полицией Рубрики: Криминал

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"Оперативниками были задержаны двое выходцев из стран центрально-азиатского региона, входивших в этническую группу, занимавшуюся поставками наркотиков на территорию Московского региона", - сообщила



Она отметила, что у подозреваемых было изъято два килограмма концентрированного героина. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Полиция задержала двух участников этнической группы, подозреваемых в попытке сбыта двух килограмм героина на территории Московского региона."Оперативниками были задержаны двое выходцев из стран центрально-азиатского региона, входивших в этническую группу, занимавшуюся поставками наркотиков на территорию Московского региона", - сообщила "Интерфакс" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что у подозреваемых было изъято два килограмма концентрированного героина. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).



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