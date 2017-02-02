По факту падения снега на коляску с ребенком возбуждено уголовное дело Рубрики: Происшествия

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"Днем в субботу, 4 февраля, во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская в Москве, на коляску с двухмесячным мальчиком гуляющим с родителями, упал снег. В результате чего ребенок доставлен в медицинское учреждение города, где проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь", - сообщила



Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, добавляет Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения снега на коляску с двухмесячным ребенком на улице Палехская на севере Москвы."Днем в субботу, 4 февраля, во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская в Москве, на коляску с двухмесячным мальчиком гуляющим с родителями, упал снег. В результате чего ребенок доставлен в медицинское учреждение города, где проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь", - сообщила Агентству Москва старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, добавляет "Интерфакс"



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