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По факту падения снега на коляску с ребенком возбуждено уголовное дело
4 февраля 2017 г. | Время публикации 19:30
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения снега на коляску с двухмесячным ребенком на улице Палехская на севере Москвы.

"Днем в субботу, 4 февраля, во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская в Москве, на коляску с двухмесячным мальчиком гуляющим с родителями, упал снег. В результате чего ребенок доставлен в медицинское учреждение города, где проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь", - сообщила Агентству Москва старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, добавляет "Интерфакс".
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