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Скончался народный артист России, актер театр имени Моссовета Георгий Тараторкин
4 февраля 2017 г. | Время публикации 13:30
Рубрики: Культура  
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Global Look Press
Народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин скончался в субботу, 4 февраля, на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра имени Моссовета.

Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе.

С 1966 по 1974 годы Тараторкин был актером Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театре имени Моссовета он играл с 1974 года.

Георгий Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и других.
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Суббота, 4 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:30
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