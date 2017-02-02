Скончался народный артист России, актер театр имени Моссовета Георгий Тараторкин Рубрики: Культура

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Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе.



С 1966 по 1974 годы Тараторкин был актером Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театре имени Моссовета он играл с 1974 года.



Георгий Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и других. Народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин скончался в субботу, 4 февраля, на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра имени Моссовета.Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе.С 1966 по 1974 годы Тараторкин был актером Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театре имени Моссовета он играл с 1974 года.Георгий Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и других.



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