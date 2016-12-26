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Билет на "Аэроэкспресс" в кассах подорожал до 500 рублей
4 января 2017 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 11:21
Рубрики: Общественный транспорт, Тарифы  
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Стоимость билета на "Аэроэкспресс" по тарифу "Стандартный" с 4 января составит 500 рублей. Как сообщает ТАСС, изменения коснутся только билетов, приобретенных через кассы и билетопечатающие автоматы.

Пассажиры, предпочитающие оформлять проездные документы на сайте компании или через мобильное приложение, по-прежнему могут купить билеты за 420 рублей. Останется прежней и стоимость билета в бизнес-класс (1000 рублей), тарифов "Семейный" и "Групповой" (990 рублей), "Детский" (130 рублей) и абонементов.

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Среда, 4 января 2017 г. // Последняя новость 14:16
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