Каким 2016 год запомнится москвичам: фотографии и видео из соцсетей

2 января 2017 г. Искусство требует жертв: очереди за прекрасным и скандалы на выставках

Столица стала свидетельницей культурного бума: на выставках Серова, Айвазовского и Рафаэля наблюдался ажиотаж, а на выставку шедевров Ватикана ввели именные билеты. Горожане также полюбили пешеходные экскурсии и библиотеки.