Каким 2016 год запомнится москвичам: фотографии и видео из соцсетей

Прошедший год не только не решил многих проблем Москвы, но и изрядно добавил новых тем для споров. Особенно жарко дискуссии развивались в социальных сетях: кто-то воспринимал свалившиеся (в некоторых случаях - буквально) на столицу неприятности с юмором, другие - с негодованием по отношению к городским властям, а мэрия если и уделяла время обратной связи, то в лучшем случае ограничивалась традиционными общими фразами, а порой, невзирая ни на что, отрицала очевидные проблемы. Впрочем, когда люди вооружаются камерами, переиначить факты чиновникам оказывается сложнее."Ночь длинных ковшей"
Вероятно, самое скандальное решение мэрии прошлого года: в ночь на 9 февраля по городу прокатилась
волна сноса торговых помещений, которые власти окрестили "самостроями". Тот факт, что владельцы уничтоженных объектов имели все необходимые разрешения, их не спас: градоначальник Сергей Собянин назвал подобные документы "бесполезными бумажками".
Скандалы вокруг застройки парков
Московские активисты на протяжении всего года боролись со строительными проектами городских властей. Порой конфликты накалялись до такой степени, дело доходило до прямых столкновений градозащитников и сотрудников ЧОП, охраняющих стройки. Главной горячей точкой 2016 года стал парк "Дубки". Наглядной демонстрацией тактики городских властей в вопросе строительства стали прошедшие в конце декабря слушания по новым правилам застройки - простых москвичей туда не пустили
, а залы были забиты массовкой.
Перерытая Тверская
Размах, с которым власти перекапывали Тверскую улицу, шокировал многих, особенно градозащитников и историков. "Тверская улица выглядела 4 июня так, словно она захвачена десантным отрядом инопланетной цивилизации", - отмечал координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов. Строители работали в спешке, не сильно беспокоясь о том, что находится под слоями асфальта. В результате многочисленные артефакты были повреждены или уничтожены, многие из них втихую закопаны обратно.
Аномальная погода
Столичные власти на протяжении нескольких месяцев использовали погодные рекорды для оправдания ряда градостроительных ошибок (об этом чуть далее), но это не отменяет того факта, что природа действительно "отыгрывалась" на Москве весь год. Особенно ярким выдалось лето: его начало было нетипично холодным, середина - аномально жаркой, а во второй половине по столице прошлись многочисленные ураганы и ливни, доставившие москвичам немало неудобств.
Городские улицы-реки
После благоустройства улиц в центре Москвы город едва ли не после каждого дождя оказывался под водой. Власти долго винили во всем аномальные осадки, а сам факт периодических подтоплений в мэрии называли нормальным явлением. Однако в сентябре чиновники все-таки признали, что благоустройство создало проблемы для нормального отвода дождевой воды. Теперь на исправление ситуации понадобятся весьма внушительные средства (по некоторым данным
, более 10 миллиардов рублей).
Запуск МЦК
Многие называли запуск Московского центрального кольца поспешным (нужно было успеть до выборов в Госдуму), однако в мэрии считают проект успешно реализованным. МЦК открылось для пассажиров 10 сентября, а примерно через месяц-два заработало на полную мощность. Впрочем, претензии
к новому транспортному кольцу у горожан остаются, в частности к поездам "Ласточка", которые хорошо приспособлены для длительных поездок, но не для остановок каждые несколько минут.
Открытие памятника князю Владимиру
На церемонии открытия монумента, которая отличилась размахом, присутствовали президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава государства тогда заявил, что российское общество должно следовать духовным заветам, оставленным князем. Впрочем, в вопросе о месте, где будет поставлен памятник, мнением общества власти не интересовались: как отмечала депутат Елена Шувалова, в голосовании на портале "Активный гражданин" предлагались "три совершенно неподходящих места, из которых надо было выбрать наименее неподходящее".