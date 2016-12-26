За два дня в столице выпадет почти 15 сантиметров снега Коммунальное хозяйство Рубрики: Погода

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По его словам, к вечеру в городе выпадет до двух сантиметров, а ночью - еще восемь-девять сантиметров снега при температуре минус семь-восемь градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер. Днем в четверг прирост снега в Москве составит еще до трех сантиметров.



Для ликвидации последствий снегопада задействовано около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и около 42 тысяч рабочих. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать снегоуборочной технике, а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность во время прогулок. Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром обрушился на столичный регион, к вечеру четверга может выпасть до 14 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует "Интерфакс" По его словам, к вечеру в городе выпадет до двух сантиметров, а ночью - еще восемь-девять сантиметров снега при температуре минус семь-восемь градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер. Днем в четверг прирост снега в Москве составит еще до трех сантиметров.Для ликвидации последствий снегопада задействовано около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и около 42 тысяч рабочих. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать снегоуборочной технике, а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность во время прогулок.



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