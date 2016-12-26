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За два дня в столице выпадет почти 15 сантиметров снега
4 января 2017 г. | Время публикации 14:16 | Последние изменения 14:32
Рубрики: Погода, Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром обрушился на столичный регион, к вечеру четверга может выпасть до 14 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует "Интерфакс".

По его словам, к вечеру в городе выпадет до двух сантиметров, а ночью - еще восемь-девять сантиметров снега при температуре минус семь-восемь градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер. Днем в четверг прирост снега в Москве составит еще до трех сантиметров.

Для ликвидации последствий снегопада задействовано около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и около 42 тысяч рабочих. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать снегоуборочной технике, а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность во время прогулок.
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Среда, 4 января 2017 г. // Последняя новость 14:16
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