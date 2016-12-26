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Зимние фестивали в столице посетили более семи миллионов человек
4 января 2017 г. | Время публикации 15:38 | Последние изменения 16:00
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Global Look Press
Как рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, которого цитирует "Российская газета", гости фестивалей "Путешествие в Рождество" и "Рождественский свет" выпили более 70 тысяч литров рождественского напитка. А 30 спектаклей на катке на площади Революции посмотрели более 35 тысяч зрителей.

Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 15 января. Он проходит на 42 площадках, где новогодними сувенирами торгуют 40 регионов России и 15 зарубежных стран. После Нового года ассортимент ярмарок изменится: на Манежной площади будут торговать натуральным медом и продуктами пчеловодства, разнообразным вареньем, соусами и черной икрой, среди сувениров на прилавках появятся уникальные авторские куклы и керамические ангелы. На площади Революции будут продавать рыбные деликатесы и сладости на основе меда: крем-мед и мед-суфле. Лакомства из меда также появятся в торговых шале на Пушкинской площади, в Климентовском переулке и на Арбате. На улице Рождественка будут продавать леденцы на палочке и фигурную карамель, а на Новом Арбате можно будет обновить гардероб и приобрести свитера из шерсти альпаки, связанные в России.
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После Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество" будут торговать медом и черной икрой
На Манежной площади будут торговать медом, вареньем, соусами и черной икрой, на площади Революции будут продавать рыбные деликатесы и медовые сладости. А на Новом Арбате можно будет приобрести свитера из шерсти альпаки.

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