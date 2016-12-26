Зимние фестивали в столице посетили более семи миллионов человек

30 декабря 2016 г. После Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество" будут торговать медом и черной икрой

На Манежной площади будут торговать медом, вареньем, соусами и черной икрой, на площади Революции будут продавать рыбные деликатесы и медовые сладости. А на Новом Арбате можно будет приобрести свитера из шерсти альпаки.