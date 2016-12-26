Зимние фестивали в столице посетили более семи миллионов человек

Как рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, которого цитирует "Российская газета"
, гости фестивалей "Путешествие в Рождество" и "Рождественский свет" выпили более 70 тысяч литров рождественского напитка. А 30 спектаклей на катке на площади Революции посмотрели более 35 тысяч зрителей.
Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 15 января. Он проходит на 42 площадках, где новогодними сувенирами торгуют 40 регионов России и 15 зарубежных стран. После Нового года ассортимент ярмарок изменится
: на Манежной площади будут торговать натуральным медом и продуктами пчеловодства, разнообразным вареньем, соусами и черной икрой, среди сувениров на прилавках появятся уникальные авторские куклы и керамические ангелы. На площади Революции будут продавать рыбные деликатесы и сладости на основе меда: крем-мед и мед-суфле. Лакомства из меда также появятся в торговых шале на Пушкинской площади, в Климентовском переулке и на Арбате. На улице Рождественка будут продавать леденцы на палочке и фигурную карамель, а на Новом Арбате можно будет обновить гардероб и приобрести свитера из шерсти альпаки, связанные в России.