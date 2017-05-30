СМИ сообщили о финансовых махинациях и вымогательстве денег у пациентов в НИИ Склифосовского

11 апреля 2017 г. Власти под предлогом "оптимизации" собрались уничтожить одну из немногих в Москве восстановительных поликлиник

Филиал центра медицинской реабилитации на юго-западе столицы помогал людям восстановиться после тяжелых травм, аварий, операций. Недавно выяснилось, что с 1 июня реабилитационные отделения в поликлинике будут закрыты.