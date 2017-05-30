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СМИ сообщили о финансовых махинациях и вымогательстве денег у пациентов в НИИ Склифосовского
4 июня 2017 г. | Время публикации 13:09 | Последние изменения 13:11
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского академик Могели Хубутия больше не руководит институтом. Источник "Ленты.ру" в московском департаменте здравоохранения заявил, что "сомнений в необходимости увольнения Хубутии ни у кого не было" из-за многочисленных нарушений, выявленных в деятельности НИИ в апреле-мае этого года комиссией Росздравнадзора. Сам Хубутия считает, что эта информация появилась в СМИ не случайно.

Сам академик хотел продолжить руководить институтом и увольняться не собирался. По словам двух сотрудников института, об увольнении Хубутии объявил глава депздрава Москвы Алексей Хрипун на утренней конференции в минувшую пятницу. Чиновник также сообщил, что исполняющим обязанности директора назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков. Сейчас власти подбирают кандидатуру на освободившееся место.

По словам источника "Ленты.ру", на увольнение Хубутии в первую очередь повлияли грубые нарушения в работе института. Так, комиссия Росздравнадзора выявила факты вымогательства денег у пациентов, а также "вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались". Кроме того, было установлено несколько случаев фальсификации медицинской и медико-финансовой документации.

Между тем сам Могели Хубутия в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" подтвердил свое увольнение, а также рассказал, что продолжит работу в НИИ как врач. По его словам, информация о "вопиющих нарушениях" появилась в СМИ на тот случай, если он откажется добровольно покидать пост директора.
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