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В понедельник в Москве может выпасть до 20 процентов июньской нормы осадков
4 июня 2017 г. | Время публикации 15:32
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Предстоящий понедельник в Москве станет самым холодным и дождливым днем недели, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Росгидромета. По данным метеорологов, температура воздуха в дневные часы не превысит 14-16 градусов выше нуля. Кроме того, 5 июня будет ветреным: порывы ветра могут достигать силы в 17 метров в секунду.

По предварительным расчетам, завтра может выпасть около 13 миллиметров осадков, что составляет более 17 процентов июньской нормы, которая равна 75 миллиметрам. Представитель Росгидромета добавил, что вероятность осадков - более 80 процентов.
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Воскресенье, 4 июня 2017 г. // Последняя новость 15:32
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