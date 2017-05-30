В СК пообещали проверить застройщика, перекрывшего жителям подмосковного поселка дорогу домой Рубрики: Областная инфраструктура

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Застройщики утверждают, что дорога проходит через чужие участки, которые уже выкуплены собственниками, а собственники против, чтобы через их участки накатали дорогу. Тот факт, что, согласно закону, никто не может быть лишен подъезда к своей собственности и к своему жилищу, девелопера нисколько не смущает. Примечательно, что полицейские в конфликт также стараются не вмешиваться, ограничиваясь беседами с нанятыми компанией охранниками.



В Истринской администрации происходящее назвали произволом. "Мы полагаем, что это некое недобросовестное поведение собственника и то, что он купил земельный участок фактически с обременением, он должен эти обременения нести и исполнять свои обязанности по беспрепятственному подъезду, это наша твердая позиция", - заявил телеканалу начальник юридического управления городского округа Истра Евгений Крук.



Агентство Жители коттеджного поселка Зеленый Шум в Истринском районе лишились единственной дороги домой после того, как участок под ней выкупили застройщики. Теперь перед этой дорогой стоит шлагбаум, проехать через который не могут не только местные старожилы, но также и машины скорой помощи и других экстренных служб. Ситуацией заинтересовались в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.Как сообщает "Россия-1" , дорога пролегает по территории бывшего пионерского лагеря, на землях которого коммерсанты собрались возвести элитный поселок с красноречивым названием "Сказки для избранных". Ранее дорога была прописана в кадастровых планах, но недавно она неожиданно исчезла со всех карт.Застройщики утверждают, что дорога проходит через чужие участки, которые уже выкуплены собственниками, а собственники против, чтобы через их участки накатали дорогу. Тот факт, что, согласно закону, никто не может быть лишен подъезда к своей собственности и к своему жилищу, девелопера нисколько не смущает. Примечательно, что полицейские в конфликт также стараются не вмешиваться, ограничиваясь беседами с нанятыми компанией охранниками.В Истринской администрации происходящее назвали произволом. "Мы полагаем, что это некое недобросовестное поведение собственника и то, что он купил земельный участок фактически с обременением, он должен эти обременения нести и исполнять свои обязанности по беспрепятственному подъезду, это наша твердая позиция", - заявил телеканалу начальник юридического управления городского округа Истра Евгений Крук.Агентство "Москва" сообщает, что подмосковное управление Следственного комитета России организовало по факту перекрытия дороги к поселку процессуальную проверку. "В рамках нее будет проведена правовая оценка действиям представителей организации-застройщика и должностных лиц", - заявили в пресс-службе ведомства.



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