Первая вечерняя экскурсия пройдет в "Аптекарском огороде" 4 марта

Вечерние экскурсии по тропикам начнут регулярно проводить в "Аптекарском огороде" впервые в новейшей истории старейшего ботанического сада России. Ранее подобные экскурсии проходили в выходные дни по расписанию либо в будни по предварительному заказу в экскурсионном бюро, отметил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.
Как передает агентство "Москва"
, первая обзорная экскурсия "Там, где всегда лето" пройдет 4 марта в 18:30. Стоимость билета – 450 рублей. "Это эксперимент! Мы хотим посмотреть, будут ли пользоваться спросом вечерние экскурсии по тропикам: если первая пройдет успешно, станем проводить их постоянно", – пояснил Ретеюм.
Посетители увидят орхидеи, в том числе самую черную
в мире, одну из самых дорогих и две новые редкие "орхидеи-обезьянки". Также на экскурсии покажут почти не сохранившийся в природе венерин башмачок Каня из Вьетнама и Лаоса, "язык дьявола" с запахом тухлого мяса, хищные "обезьяньи чаши", "дерево самоубиц" и более знакомые тропические растения – пальмы, финики, бананы, какао, манго, папайю.