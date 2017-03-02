Первая вечерняя экскурсия пройдет в "Аптекарском огороде" 4 марта

12 января 2017 г. Посетителям "Аптекарского огорода" в пятницу покажут "самую черную в мире" орхидею

Цветок имеет приятный пряно-сладкий аромат, который вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание аромата Black Orchid в 2006 году. Полюбоваться им посетители сада смогут в течение нескольких недель с 13 января.