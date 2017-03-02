]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
марта
pda
Поиск
Архив

Первая вечерняя экскурсия пройдет в "Аптекарском огороде" 4 марта
4 марта 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Вечерние экскурсии по тропикам начнут регулярно проводить в "Аптекарском огороде" впервые в новейшей истории старейшего ботанического сада России. Ранее подобные экскурсии проходили в выходные дни по расписанию либо в будни по предварительному заказу в экскурсионном бюро, отметил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

Как передает агентство "Москва", первая обзорная экскурсия "Там, где всегда лето" пройдет 4 марта в 18:30. Стоимость билета – 450 рублей. "Это эксперимент! Мы хотим посмотреть, будут ли пользоваться спросом вечерние экскурсии по тропикам: если первая пройдет успешно, станем проводить их постоянно", – пояснил Ретеюм.

Посетители увидят орхидеи, в том числе самую черную в мире, одну из самых дорогих и две новые редкие "орхидеи-обезьянки". Также на экскурсии покажут почти не сохранившийся в природе венерин башмачок Каня из Вьетнама и Лаоса, "язык дьявола" с запахом тухлого мяса, хищные "обезьяньи чаши", "дерево самоубиц" и более знакомые тропические растения – пальмы, финики, бананы, какао, манго, папайю.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Посетителям "Аптекарского огорода" в пятницу покажут "самую черную в мире" орхидею
12 января 2017 г.
Посетителям "Аптекарского огорода" в пятницу покажут "самую черную в мире" орхидею
Цветок имеет приятный пряно-сладкий аромат, который вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание аромата Black Orchid в 2006 году. Полюбоваться им посетители сада смогут в течение нескольких недель с 13 января.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.03.2017   10:50
2
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 4 марта 2017 г. // Последняя новость 10:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>