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В СИЗО "Бутырка" покончил жизнь самоубийством 30-летний арестованный мужчина
4 марта 2017 г. | Время публикации 10:50
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
В Москве по факту смерти находившегося в СИЗО мужчины из Калмыкии, арестованного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере карантинного отделение ФКУ СИЗО 2 тела 30-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Суббота, 4 марта 2017 г. // Последняя новость 10:50
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