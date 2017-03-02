В СИЗО "Бутырка" покончил жизнь самоубийством 30-летний арестованный мужчина Рубрики: Происшествия

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"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере карантинного отделение ФКУ СИЗО 2 тела 30-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сообщила агентству



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Москве по факту смерти находившегося в СИЗО мужчины из Калмыкии, арестованного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка."Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере карантинного отделение ФКУ СИЗО 2 тела 30-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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