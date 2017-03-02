В СИЗО "Бутырка" покончил жизнь самоубийством 30-летний арестованный мужчина

В Москве по факту смерти находившегося в СИЗО мужчины из Калмыкии, арестованного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере карантинного отделение ФКУ СИЗО 2 тела 30-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сообщила агентству "Москва"
старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.