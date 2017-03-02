Мужчину, угрожавшего взорвать коммунальную квартиру в Северном округе Москвы, обезвредили

Конфликт с мужчиной, угрожавшим взорвать газ в жилом доме на севере Москвы, удалось урегулировать.
Днем 4 марта поступили сообщения, что мужчина угрожал взорвать газ в квартире на улице Мишина, 42, расположенной в Северном административном округе города Москвы на территории Савёловского района.
Инцидент оказался бытовым конфликтом: москвич вызвал полицию после того, как соседи перекрыли ему газ в коммунальной квартире. Мужчина сам открыл дверь приехавшим полицейским. После беседы с правоохранителями повздорившие жильцы договорились вызвать специалиста, который займется газовой плитой мужчины, сообщили агентству "РИА "Новости"
в ГУМВД по Москве.