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Мужчину, угрожавшего взорвать коммунальную квартиру в Северном округе Москвы, обезвредили
4 марта 2017 г. | Время публикации 15:30
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Конфликт с мужчиной, угрожавшим взорвать газ в жилом доме на севере Москвы, удалось урегулировать.

Днем 4 марта поступили сообщения, что мужчина угрожал взорвать газ в квартире на улице Мишина, 42, расположенной в Северном административном округе города Москвы на территории Савёловского района.

Инцидент оказался бытовым конфликтом: москвич вызвал полицию после того, как соседи перекрыли ему газ в коммунальной квартире. Мужчина сам открыл дверь приехавшим полицейским. После беседы с правоохранителями повздорившие жильцы договорились вызвать специалиста, который займется газовой плитой мужчины, сообщили агентству "РИА "Новости" в ГУМВД по Москве.
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