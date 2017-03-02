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Вирус птичьего гриппа, выявленный в Подмосковье, не опасен для человека
4 марта 2017 г. | Время публикации 18:30
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Причиной падежа птицы в некоторых хозяйствах признан вирус птичьего гриппа. Специалисты определили, что это штамм H5N8. По словам вирусологов, он не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы.

Меры безопасности на предприятии и в карантинной зоне, которая составляет несколько километров, усилены, сообщили агентству ТАСС в единой пресс-службе Сергиево-Посадского района и города Сергиев Посад.

Сейчас специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах района, включая мелкие частные. В случае эпидемии под угрозой окажется уникальный генофонд птицехозяйства "Смена", который формировался десятилетиями. Также вероятны большие убытки в сельскохозяйственной отрасли.
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Суббота, 4 марта 2017 г. // Последняя новость 18:30
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