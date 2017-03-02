Из квартиры в подмосковном поселке МВД России украли 700 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, мужчина задержан за кражу более 700 тысяч рублей из квартиры в Подмосковье.
"В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию поселке Заря МУ МВД России "Балашихинское" обратился 40-летний местный житель, который сообщил о том, что из сейфа, находящегося в его квартире, расположенной в одном из домов на улице Агрогородок, были похищены денежные средства. Ущерб составил 747 тысяч рублей", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Москва"
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