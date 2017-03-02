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В Лужниках сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу
4 марта 2017 г. | Время публикации 16:45
Рубрики: Городская инфраструктура  
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© РИА Новости / Александр Вильф
На территории комплекса "Лужники" введены в эксплуатацию первые объекты, строившиеся к чемпионату мира по футболу 2018 года: это аккредитационный центр и павильон входного контроля на Аллее Славы.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, с наступлением теплого сезона на территории комплекса продолжатся работы по благоустройству.

"Уже в апреле мы продолжим работу по благоустройству всей территории комплекса. В будущем нам предстоит здесь разместить большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны VIP гостей и разгрузки мультимедийного оборудования", - сказал он.
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