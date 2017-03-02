Вестибюли четырех станций метро закрыты 4 и 5 марта Рубрики: Метрополитен

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Так, с вечера пятницы, 3 марта, и до открытия метрополитена в понедельник, 6 марта, для пассажиров закрыты северный вестибюль станции "Тульская" (со стороны последнего вагона из центра), восточный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны первого вагона из центра), северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны последнего вагона из центра), а также южный вестибюль станции "Чертановская" (со стороны первого вагона из центра).



Также в эти выходные для пассажиров частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская", а до 8 марта - северный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны первого вагона из центра), сообщает Вестибюли четырех станций московского метро закрыты 4 и 5 марта в рамках программы благоустройства.Так, с вечера пятницы, 3 марта, и до открытия метрополитена в понедельник, 6 марта, для пассажиров закрыты северный вестибюль станции "Тульская" (со стороны последнего вагона из центра), восточный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны первого вагона из центра), северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны последнего вагона из центра), а также южный вестибюль станции "Чертановская" (со стороны первого вагона из центра).Также в эти выходные для пассажиров частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская", а до 8 марта - северный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны первого вагона из центра), сообщает "пресс-служба" столичного метро.



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