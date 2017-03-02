]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
марта
pda
Поиск
Архив

Вестибюли четырех станций метро закрыты 4 и 5 марта
4 марта 2017 г. | Время публикации 11:30 | Последние изменения 15:08
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Вестибюли четырех станций московского метро закрыты 4 и 5 марта в рамках программы благоустройства.

Так, с вечера пятницы, 3 марта, и до открытия метрополитена в понедельник, 6 марта, для пассажиров закрыты северный вестибюль станции "Тульская" (со стороны последнего вагона из центра), восточный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны первого вагона из центра), северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны последнего вагона из центра), а также южный вестибюль станции "Чертановская" (со стороны первого вагона из центра).

Также в эти выходные для пассажиров частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская", а до 8 марта - северный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны первого вагона из центра), сообщает "пресс-служба" столичного метро.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.03.2017   18:50
3
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 4 марта 2017 г. // Последняя новость 18:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>