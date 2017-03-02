Участок метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" запустят в начале 2018 года Рубрики: Метрополитен

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Ранее он говорил, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Раменки" запустят для пассажиров к середине марта.



В середине февраля началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Раменки" и "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии. Длина этого тоннеля составляет 500 метров. Работы могут быть завершены в июне 2017 года.



По словам Хуснуллина, всего на строящемся участке метро "Раменки" - "Рассказовка" предусмотрены 16 тоннелей общей протяженностью более 25 км. Из них 11 тоннелей уже построены.



Весь участок "желтой" ветки от станции "Раменки" до станции "Деловой центр" планируется сдать к концу 2017 года. Участок от "Делового центра" до "Парка Победы" протяженностью 3,35 км уже введен в эксплуатацию. "В конце 2017 года мы планируем запустить весь участок от "Раменок" до "Рассказовки" для обкатки составов, а в начале 2018 года запустим в эксплуатацию для пассажиров. Сейчас там работают около 5 тысяч человек, но мы планируем мобилизировать еще тысячу человек", - сообщил агентству "Москва" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Ранее он говорил, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Раменки" запустят для пассажиров к середине марта.В середине февраля началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Раменки" и "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии. Длина этого тоннеля составляет 500 метров. Работы могут быть завершены в июне 2017 года.По словам Хуснуллина, всего на строящемся участке метро "Раменки" - "Рассказовка" предусмотрены 16 тоннелей общей протяженностью более 25 км. Из них 11 тоннелей уже построены.Весь участок "желтой" ветки от станции "Раменки" до станции "Деловой центр" планируется сдать к концу 2017 года. Участок от "Делового центра" до "Парка Победы" протяженностью 3,35 км уже введен в эксплуатацию.



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