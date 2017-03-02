Парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме откроют к первой половине 2018 года

22 мая 2016 г. Смурфики и черепашки-ниндзя поселятся на "Острове мечты" в Нагатино

В детском парке развлечений в Нагатинской пойме появятся деревня синих гномов Смурфов и игровая зона с использованием образов черепашек-ниндзя. Соглашения с соответствующими компаниями уже подписаны.