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Парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме откроют к первой половине 2018 года
4 марта 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Развлечения  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство крупного развлекательного парка "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируется завершить к первой половине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по строительству парка идут хорошими темпами. Инвестор, несмотря на непростую ситуацию, не прекращает финансирование. По предварительным прогнозам, запуск объекта намечен на первое полугодие следующего года", - сказал Хуснуллин.

К настоящему времени практически завершены монолитные работы на основных зданиях будущего парка, сообщает "Интерфакс".

"С наступлением тепла рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории и ландшафтного парка, который будет разбит рядом с развлекательным комплексом", - сказал Хуснуллин.

Добраться до парка можно будет от платформы ЗИЛ Малого кольца железной дороги, а также от станции метро "Технопарк" Замоскворецкой линии. Сейчас готов проект крытого пешеходного перехода от станции к развлекательному парку, который сейчас направлен на экспертизу.

В ближайшее время строители начнут возведение навесного купола развлекательного комплекса в парке "Остров мечты", а также до конца весны приступят к монтажу оборудования аттракционов.

Строительство парка развлечений в Нагатинской пойме началось в марте 2016 года. Крытый "Остров мечты" - центральный объект парка. Там разместятся зона киностудии "Союзмультфильм", многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, универмаги, магазины игрушек, концертный зал, детская яхт-школа, гостиничный комплекс. Еще на 93 гектарах поймы раскинется зона отдыха с пешеходными и велодорожками.
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