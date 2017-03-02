В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия Рубрики: Криминал

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Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что между гражданами возник конфликт, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся.



В результате стрельбы один из молодых людей получил ранение в область бедра. Потерпевшего доставили в городскую больницу, где он был прооперирован.



Правоохранительные органы по приметам задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. В ходе личного досмотра у 30-летнего местного жителя был обнаружен и изъят травматический пистолет.



Как сообщили агентству Ночью 4 марта в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что во втором микрорайоне Зеленограда у одного из домов слышны выстрелы.Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что между гражданами возник конфликт, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся.В результате стрельбы один из молодых людей получил ранение в область бедра. Потерпевшего доставили в городскую больницу, где он был прооперирован.Правоохранительные органы по приметам задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. В ходе личного досмотра у 30-летнего местного жителя был обнаружен и изъят травматический пистолет.Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Росгвардии, задержанный полностью признался в содеянном. По данному факту ведется разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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