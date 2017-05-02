]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
мая
pda
Поиск
Архив

Столичные власти официально согласовали митинг 14 мая против реновации
4 мая 2017 г. | Время публикации 13:16 | Последние изменения 13:31
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Московские власти официально известили инициаторов митинга по вопросу реновации городского жилья о согласовании акции."Вчера в 16:30 организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5000 человек", - сказал "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Копию официального разрешения на проведение акции на странице мероприятия разместила одна из организаторов акции, муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. "Сегодня будет объявлен сбор денег, нам нужно собрать сумму на организацию сцены и звука!" - написала она.

Напомним, заявки на проведение митинга против реновации подали сразу несколько муниципальных депутатов и групп москвичей, "чтобы труднее было отказать". Общегородскую акцию по поводу программы реновации также намерены провести коммунисты. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сообщал, что она намечена на 17 мая. "Если акция будет согласована, то мы проведем митинг, скорее всего, на площади Революции, если же получим отказ, то акция пройдет в форме встречи с депутатом, скорее всего, на Пушкинской площади", – сказал депутат.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия Москвы согласовала митинг против реновации 14 мая на проспекте Сахарова
28 апреля 2017 г.
Мэрия Москвы согласовала митинг против реновации 14 мая на проспекте Сахарова
Активисты подавали несколько заявок на разные площадки и разные дни, чтобы властям было труднее отказать. На встрече представителей мэрии с организаторами достигнута договоренность о едином митинге. 17 мая акцию по поводу реновации планируют коммунисты.
26 апреля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.05.2017   14:51
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 4 мая 2017 г. // Последняя новость 14:06
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>