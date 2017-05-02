Столичные власти официально согласовали митинг 14 мая против реновации

28 апреля 2017 г. Мэрия Москвы согласовала митинг против реновации 14 мая на проспекте Сахарова

Активисты подавали несколько заявок на разные площадки и разные дни, чтобы властям было труднее отказать. На встрече представителей мэрии с организаторами достигнута договоренность о едином митинге. 17 мая акцию по поводу реновации планируют коммунисты.