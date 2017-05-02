При строительстве "Парка будущего" на ВДНХ создадут согласительную комиссию

6 марта 2017 г. Билет в парк аттракционов на ВДНХ будет стоить не меньше 300 рублей

Проект будет финансироваться за счет адресной инвестиционной программы Москвы, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей. Посещаемость парка после строительства достигнет двух миллионов человек в год.