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При строительстве "Парка будущего" на ВДНХ создадут согласительную комиссию
4 мая 2017 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 16:06
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
27 апреля в Общественной палате РФ подняли вопрос о возможных нарушениях прав жителей Останкинского района при строительстве развлекательно-досугового центра на территории ВДНХ. Как сообщается на сайте Общественной палаты, в ведомство массово поступают обращения жителей Останкинского района по поводу строительства развлекательно-досугового центра на границе со 2-й Останкинской и Хованской улицами. Инициативные группы требуют провести проверку законности строительства парка развлечений и колеса обозрения вблизи жилых домов.

Как заявил на круглом столе член инициативной группы Владимир Переляев, самую большую обеспокоенность вызывает транспортная нагрузка района: сложности возникли еще с тех пор, как в районе была проведена точечная застройка, а организация платной стоянки возле "Парка будущего" приведет к тому, что машины будут ставить во дворах домов. Другие жители района заявили, что новый парк создаст условия для пробок, его строительство будет создавать сильный шум, а яркий свет от колеса обозрения будет бить в окна жилых домов.

В ответ на претензии депутат Останкинского округа Никита Янковой заявил, что будет настаивать на приостановке строительства до того, как будет готов проект и его обсудят все жители. Для этого предлагается создать согласительную комиссию. "Все решения нужно согласовывать с жителями и обсуждать, какая будет обеспечена компенсация тем, кто проживает в домах в непосредственной близости от парка. Может быть, нужно будет поставить им пластиковые окна для шумоизоляции, обеспечить им места для парковок, - сказал Янковой. - Предлагаю вступить в эту комиссию всем активным жителям, депутатам и общественным деятелям, чтобы на месте разбираться с этими вопросами".

В свою очередь, руководитель департамента общественных связей ВДНХ Павел Жаворонков заявил, что строительство "Парка будущего" еще не началось, и предположил, что у жителей сложилось некоторое непонимание процесса строительства этого объекта. "Парк аттракционов и колесо обозрения - это разные объекты", - заявил он, пояснив, что будущий проект парка должен пройти все экспертизы и получить разрешения от всех соответствующих инстанций. "Проект должен содержать в себе все меры, обеспечивающие шумовую и световую защиту, иначе он просто не пройдет экспертизу", - заверил чиновник.

Колесо обозрения при этом является отдельным объектом, который будет строиться за счет инвестора: согласно подписанным документам, инвесторы обязуются соблюдать все строительные и санитарные нормы и правила и возведут высокотехнологичный проект, который не будет издавать громкого шума. На колесе обозрения будут установлены стеклянные кабины с шумоизолирующим корпусом, а светодиоды будут подсвечивать только сами кабинки и не будут светить в окна жилых домов. Что же до транспортной ситуации, то этот вопрос планируется решить с помощью Министерства транспорта. А согласительная комиссия позволит найти решение, которое устроит и местных жителей, и руководство ВДНХ. "Мы будем рады всем конструктивным предложениям и идеям", - заключил Жаворонков.

Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей, его посещаемость достигнет двух миллионов человек в год.

На территории парка появятся аттракцион "Город с экстремальными горками", универсальный театр на тысячу мест, а вся территория будет освещаться огнями от гигантского аттракциона "Солнце". Колесо обозрения стоимостью 12 миллиардов рублей уже строит группа компаний "Регионы", его планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. В основании колеса может появиться зимний сад, а вблизи него - прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр.
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