В подразделениях ГИБДД торгуют талонами на регистрацию авто Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Алексей Мальгавко



Как отмечает издание, даже приехав в отдел технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы в 11.00, талон можно получить только на вторую половину дня. А воспользоваться услугами подразделений, работающих



Мошенники активно создают сайты, предлагающие помощь в немедленной регистрации авто в конкретном подразделении автоинспекции: их сайты даже внешне очень похожи на официальные. Подобные схемы действуют уже десятилетия, но бороться с ними ГИБДД не спешит. А по записи через портал госуслуг на прием к инспектору можно попасть в лучшем случае через неделю, и даже тогда предоставление услуг им не гарантировано.



Например, в отделении регистрации на Хорошевском шоссе, 40 автомобилисты должны появляться на 15 минут раньше выбранного ими времени. А после оформления заявления минимум 40 минут искать площадку осмотра, почему-то расположенную не на территории подразделения, а спрятанную во дворах окрестных жилых домов. Указателей, по которым можно было бы найти площадку, нет, а вывешенная схема только запутывает. А выдачи госномеров и свидетельства о регистрации транспортного средства приходится ждать еще минимум полтора часа



Несмотря на катастрофическое падение автопродаж в России, поставить новое авто на учет в ГИБДД в Москве по-прежнему сложно. Чтобы совершить любое регистрационное действие с машиной в день обращения, к выбранному подразделению нужно приехать не позже 11 утра. А места в очереди активно перепродаются, пишет "Московский комсомолец" Как отмечает издание, даже приехав в отдел технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы в 11.00, талон можно получить только на вторую половину дня. А воспользоваться услугами подразделений, работающих круглосуточно , также непросто, ибо заранее записаться на ночной прием нельзя. Кроме того, талоны на время с 8.00 до 13.00 попадают в руки "жучков", успешно перепродающих свои места в электронной очереди за 3500–4000 рублей. И это при том, что для регистрации в устройстве требуется предъявить оригинал паспорта и ПТС.Мошенники активно создают сайты, предлагающие помощь в немедленной регистрации авто в конкретном подразделении автоинспекции: их сайты даже внешне очень похожи на официальные. Подобные схемы действуют уже десятилетия, но бороться с ними ГИБДД не спешит. А по записи через портал госуслуг на прием к инспектору можно попасть в лучшем случае через неделю, и даже тогда предоставление услуг им не гарантировано.Например, в отделении регистрации на Хорошевском шоссе, 40 автомобилисты должны появляться на 15 минут раньше выбранного ими времени. А после оформления заявления минимум 40 минут искать площадку осмотра, почему-то расположенную не на территории подразделения, а спрятанную во дворах окрестных жилых домов. Указателей, по которым можно было бы найти площадку, нет, а вывешенная схема только запутывает. А выдачи госномеров и свидетельства о регистрации транспортного средства приходится ждать еще минимум полтора часа



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