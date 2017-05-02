Более 50 зданий получат праздничную подсветку в честь Дня Победы

20 апреля 2017 г. Более тысячи праздничных плакатов украсят город ко Дню Победы

На плакатах, которые начнут появляться с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая. Также столицу оформят изображениями участников акции "Бессмертный полк".