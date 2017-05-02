Москва по качеству жизни опередила лишь некоторые мегаполисы Азии и Латинской Америки

13 сентября 2016 г. Москва попала в ТОП-100 самых "зеленых" городов мира

Первая строчка в рейтинге досталась Цюриху, вторую строчку списка занимает Сингапур, далее следуют Стокгольм, Вена, Лондон, Франкфурт, Сеул, Гамбург, Прага и Мюнхен. Российская столица заняла в этом списке 57 место.