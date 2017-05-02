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Московским автомобилистам рекомендовали не выезжать за город в часы пик
4 мая 2017 г. | Время публикации 15:17 | Последние изменения 15:46
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
В течение 4-го и 5 мая на вылетных магистралях прогнозируется осложнение дорожной ситуации по направлению в сторону области в связи с открытым дачным сезоном и предпраздничными днями, сообщили агентству "Москва" в ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границе Москвы, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными в этом отношении являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, улица Профсоюзная, Рязанский проспект. Кроме того, в вечерний час пик движение может быть затруднено на улице Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД и в центральной части города.

Основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также сдвинуть поездки за город на внепиковые часы - в пятницу до 12:00 или после окончания вечернего часа пик (22:00) либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00.

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Четверг, 4 мая 2017 г. // Последняя новость 16:49
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