Московским автомобилистам рекомендовали не выезжать за город в часы пик Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границе Москвы, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными в этом отношении являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, улица Профсоюзная, Рязанский проспект. Кроме того, в вечерний час пик движение может быть затруднено на улице Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД и в центральной части города.



Основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также сдвинуть поездки за город на внепиковые часы - в пятницу до 12:00 или после окончания вечернего часа пик (22:00) либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00.



В течение 4-го и 5 мая на вылетных магистралях прогнозируется осложнение дорожной ситуации по направлению в сторону области в связи с открытым дачным сезоном и предпраздничными днями, сообщили агентству "Москва" в ГКУ "Центр организации дорожного движения".Наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границе Москвы, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными в этом отношении являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, улица Профсоюзная, Рязанский проспект. Кроме того, в вечерний час пик движение может быть затруднено на улице Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД и в центральной части города.Основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также сдвинуть поездки за город на внепиковые часы - в пятницу до 12:00 или после окончания вечернего часа пик (22:00) либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00.



Предыдущая статья | Следующая статья

