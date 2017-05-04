В Общественной палате Москвы предложили "отрубать руки" противникам реновации

19 апреля 2017 г. "Апофеоз вранья": противников реновации возмутил сюжет "России-1" о сносе пятиэтажек

Беседы с жителями, требующими пересмотра законопроекта о сносе московских хрущевок, в эфир не попали. При этом в сюжете при помощи "чудес монтажа" выставили на посмешище одного из активистов.