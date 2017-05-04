В Общественной палате Москвы предложили "отрубать руки" противникам реновации

На закрытом семинаре Общественной палаты Москвы под названием "Активисты за снос" прозвучало предложение "отрубить руки" всем, кто агитирует против реновации столичного жилфонда. По мнению автора этой инициативы, исполнительного директора гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, скандальность программы сноса вызвана тем, что власти "слишком заигрались в демократию". Сокращенная версия ее выступления опубликована в группе "Москвичи против сноса" в Facebook, а полная видеозапись семинара размещена на YouTube.
Москвина заявила, что в ее районе неизвестные развесили в подъездах плакаты об угрозах реновации, из-за которых "бабушки уже с инфарктами ходят". Для борьбы с этим явлением она озвучила следующую идею: "Нужно быстро проработать схему, чтобы отрубить руки вот этим людям, которые стараются внести сумятицу". Сумятицу, по ее словам, вносят те, кто живет в сталинских пятиэтажках, у кого хорошее жилье и кто боится переселения. "Ну пусть они отстаивают свои дома. Почему они влазят во всю эту структуру", - добавила Москвина.
Не обошла она вниманием и социальные сети, которые остаются для горожан одним из немногих источников получения информации, не прошедшей через фильтры государственных СМИ. На этот счет Москвина сказала, что "в фэйсбуках один мусор", но тут же уточнила, что Facebook "даже не открывает и не читает". В схожем ключе интернет-сообщества противников сноса были представлены в недавнем сюжете от телеканала "Россия-1", из которого после монтажа пропали все жалобы от горожан и активистов.
На этом выступление Москвиной, казалось бы, закончилось, однако другой участник собрания решил развить тему: "Надо такие случаи выявлять, когда появляются листовки, которые фактически не соответствуют действительности. Не знаю, под статью, наверное, не попадают, подстрекательство. Но надо тоже это как-то квалифицировать".
Москвина выкриками перебила оратора и решила развить свою теорию. "Мы слишком заигрались в демократию, господа", - произнесла она под аплодисменты в зале. "Нельзя давать народу что-то там решать. Нужно, чтобы народ голосовал за выработанное решение", - заявила чиновница. После этого она обратилась уже к представителям Общественной палаты: "Если вы будете вот так сюсюкать, и меня не снесут, я вас снесу, так и знайте". В этот момент зал разразился овациями, а в адрес Москвиной посыпались слова поддержки: "И мы с вами за компанию, да".
Семинар Общественной палаты Москвы от 4 мая 2017 года (выступление Москвиной начинается примерно на восьмой минуте).
В комментариях к видеозаписи пользователи напоминают о существовании уголовной статьи 119 УК РФ "Публичная угроза нанесения телесных повреждений", которая предусматривает до двух лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств - и до пяти.
Отметим, что в конце апреля в московской мэрии состоялось закрытое совещание с представителями управ и префектур, посвященное программе реновации. На нем вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что протест против сноса "выдуман оппозицией", и призвала "не поддаваться на провокации" тех, кто будет недоволен новым жильем. В столичном правительстве призвали "гасить недовольство личным общением", которое должно проходить прямо во дворах, а собрания собственников жилья назвали "революционной формой": лучше отправлять людей голосовать в МФЦ и на портал "Активный гражданин".
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