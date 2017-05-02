Власти Подмосковья задумались о сносе пятиэтажек, вдохновившись столичной "реновацией"

Власти Московской области вслед за столицей решили заняться вопросом обновления жилищного фонда. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в активную стадию этот процесс войдет не ранее 2020 года - после того, как завершится действующая в регионе программа расселения бараков, передает "Интерфакс"
.
"У нас действует программа расселения бараков, мы до пятиэтажек еще не добрались. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома, хрущевки так называемые", - заявил губернатор после заседания Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
Воробьев также подчеркнул, что для области сейчас крайне важно внимательно следить за событиями в Москве и учитывать столичный опыт по расселению домов. "Надеюсь, что мы будем использовать в регионах то, что сейчас проходит Москва. Очевидно, без плотного диалога с гражданами это невозможно", - заключил Воробьев.
Отметим, что "плотный диалог с гражданами" власти Москвы собрались проводить посредством портала "Активный гражданин", который эксперты неоднократно уличали в "накрутке"
голосов, и центров государственных услуг "Мои документы". Все граждане, которые не станут участвовать в голосовании, автоматически попадут в категорию тех, кто поддерживает снос. При этом критику, звучащую со стороны противников программы реновации, столичные власти называют "провокацией"
или "выдумками оппозиции".
В конце марта стало известно, что в этом году программа реновации ветхого жилья начнется и в Новой Москве
. Руководитель департамента новых территорий Владимир Жидкин тогда отмечал, что здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении. Программа реновации ветхого фонда в Новой Москве будет проходить отдельно от "старой" Москвы. Списки только формируются, но уже ясно, что программа затронет около 250 домов. В первую очередь это аварийные дома, а также "хрущевки", кирпичные пятиэтажки 1960-70-х годов и бараки в один-два этажа, которые строились в советское время как ведомственное жилье. "Реновация" перекинется и на регионы
В Госдуме, где в данный момент готовится ко второму чтению
законопроект о "реновации" жилищного фонда в Москве, считают, что подобные программы могут быть переняты российскими регионами, а также крупными городами страны, в том числе и Санкт-Петербургом
.
С предложением распространить программу на всю страну выступали члены фракции "Единая Россия", а также лидеры фракций КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На середину мая в Госдуме запланированы слушания на эту тему с участием представителей регионов.
В Совете Федерации также считают, что московскую программу по сносу "хрущевок" надо распространить на всю страну
.
В СФ утверждают, что в сносе ветхого жилья заинтересованы, в частности, на севере России - в Коми, Карелии, Архангельской области... В Башкирии также заявили о намерении снести
вскоре пятиэтажки конца 1950-х - начала 1960-х годов и надеются на поддержку федерального бюджета.
В 14 российских городах-миллионниках находится 31,7 тысячи пятиэтажек. Самая большая доля хрущевок приходится вовсе не на Москву. Столица РФ в этом рейтинге только на четвертом месте после Перми (54,1% от всех жилых домов), Омска (41,9%) и Красноярска (36,9%). А по количеству хрущевок по России уверенно лидирует Санкт-Петербург - там 6876 пятиэтажек.
Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева уже обратилась к вице-губернатору Игорю Албину с запросом, планируется ли в Петербурге "реновация" и снос пятиэтажек. Она попросила разъяснить, считают ли власти целесообразным распространение положений законопроекта на северную столицу. Дмитриева также попросила сообщить, проводилась ли оценка стоимости реализации такой программы в Петербурге, и есть ли данные по общему количеству зданий, которые могут попасть под снос.
Ранее в Петербурге было принято минимум пять программ реновации хрущевских кварталов. Срок завершения последней из них - 2019 год, но специалисты признают, что уложиться в него не реально. Вместо заявленных к концу 2015 года 4835 квартир городу переданы только 103 (около 2%). К середине 2016 года из планируемых более чем 1000 домов было снесено только девять. Проблему в Смольном объясняют тем, что в ходе анализа всех территорий выяснилось, что 10 кварталов "практически неприменимы для реализации программы", еще в четырех из них "работы затруднены". Всего же было определено 23 квартала, в которых часть домов должна идти под снос.
Впрочем, эксперты предупреждают, что желание властей "экстраполировать" столичную программу сноса и расселения хрущевок на регионы способна породить самый масштабный социально-экономический кризис за последнее время.