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"Аллея правителей" с бюстами работы Зураба Церетели появится в центре столицы
4 мая 2017 г. | Время публикации 10:21 | Последние изменения 10:46
Рубрики: Архитектура  
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Зураб Церетели | © РИА Новости /
"Аллея правителей" с бронзовыми бюстами русских князей, императоров, советских лидеров и первого президента страны появится во внутреннем дворе дома 4 в Петроверигском переулке. Первые 33 бюста работы скульптора Зураба Церетели откроют в середине мая, еще восемь - летом. Об этом агентству "Москва" сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

По словам Кононова, во внутреннем дворе рядом с музеем РВИО в Петроверигском переулке появится 33 бронзовых бюста "правителей" от Рюрика до Александра Керенского. Летом там же появится еще восемь бюстов правителей советской эпохи и первого президента Бориса Ельцина. Бюсты работы известного скульптора Зураба Церетели будут выполнены в натуральную величину.

В начале аллеи установят большой мемориальный камень, на одной плоскости которого будет представлена информация о годах власти Рюриковичей и царей "смутного времени", а на другой стороне - о времени правления Романовых, советских лидеров и Бориса Ельцина. "Надеемся, что "Аллея правителей" будет пользоваться популярностью у людей, интересующихся историей своего государства", - сказал Кононов.

Аллея запланирована как постоянная экспозиция, которая должна будет просуществовать как минимум несколько лет. Рядом с ней также обустроят кафе с исторической военной кухней и открытый кинолекторий с трибунами на 150 мест. Во дворик можно будет попасть через флигель по адресу Петроверигский переулок, д. 4, стр. 2. Кононов пояснил, что это уже второй опыт устройства таких уличных пространств: в 2015 году в Архангельском переулке был открыт "Сквер полководцев". "Там он находится до сих пор и вошел уже во все туристские маршруты", - пояснил Кононов.

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