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Красную площадь закрыли для посетителей до 9 мая
4 мая 2017 г. | Время публикации 10:57
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Красная площадь будет закрыта для посещения с 4 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий ко Дню Победы, сообщили "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Ограничение в эти дни также действует и для туристов на территории Кремля. В частности, по 9 мая включительно будет закрыт выход посетителей в сторону Красной площади через Спасские ворота. Это связано как с предстоящими праздничными мероприятиями, так и с продолжением работ по благоустройству территории Кремля. С 23 апреля также закрыт для посетителей Мавзолей Ленина, который откроется после 15 мая.
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