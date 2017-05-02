Красную площадь закрыли для посетителей до 9 мая

Красная площадь будет закрыта для посещения с 4 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий ко Дню Победы, сообщили "Интерфаксу"
в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Ограничение в эти дни также действует и для туристов на территории Кремля. В частности, по 9 мая включительно будет закрыт выход посетителей в сторону Красной площади через Спасские ворота. Это связано как с предстоящими праздничными мероприятиями, так и с продолжением работ по благоустройству территории Кремля. С 23 апреля также закрыт для посетителей Мавзолей Ленина, который откроется после 15 мая.