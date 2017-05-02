Программу реновации жилья в Москве могут "в экспериментальном порядке" начать уже в 2017 году Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Moscow-Live.ru



- Рассматривается возможность выдачи денег вместо новой квартиры

- Население районов после реновации вырастет на 500 тысяч человек

- Новые квартиры: максимально близко, квартплата меньше, ремонт не нужен





Вся программа, по оценке мэра, может занять минимум 10-15 лет. По его уверениям, власти не допустят, чтобы она растянулась так же, как первая программа сноса пятиэтажек. "По первой программе с 1988 года было снесено менее 2000 домов. Это вдвое меньше, чем программа, которая предполагается сегодня. Конечно, сейчас мы не допустим, чтобы такая программа так медленно реализовывалась, но 10-15 лет – это минимальный срок, который нам потребуется", – пояснил мэр.



"Протесты создают те, кого программа не касается"



Попадание домов в нынешнюю программу, по словам Собянина, зависит исключительно от желания жителей и их активности. Принять решение о включении или невключении дома в список жители могут на общем собрании. Однако мэр уверен, что 80 процентов москвичей "так или иначе" поддерживают программу. "Это и те, кто живут в пятиэтажках, и те, кто не живут. В домах, которые попали в перечень голосования, 85-90 процентов поддержки", – заявил Собянин. Протестные настроения, по его словам, создают в основном те, кого программа не касается напрямую.



В то же время он отметил, что у властей нет желания "силком затаскивать в программу реновации". Дома будут сноситься только в том случае, если за это проголосуют более 70 процентов жителей. "Если две трети жильцов московских пятиэтажек не поддерживают реновацию, то дом сносить не будут", - сказал Собянин. Проголосовать можно будет тремя способами: на сайте "Активный гражданин", в многофункциональных центрах "Мои документы" независимо от места жительства и на собрании собственников дома. Протокол голосования затем предоставляется в районную управу. "Вот последняя опция – решение собрания – оно является доминирующим", - подчеркнул Собянин.



Участников голосования на сайте "Активный гражданин" будут проверять на их отношение к собственности. Результаты голосования можно будет посмотреть по каждому дому. "Можно будет увидеть в конечном итоге, как проголосовал как в целом город, так и отдельный район. Можно проверить свой голос. Это в обязательном порядке. Но это будет уже в ходе голосования и по окончании голосования", - сказал Собянин.



Он добавил, что законопроект о "реновации" будет принят уже после голосования. "Я уверен, что закон будет принят. Мне кажется, правильно, что депутаты отложили его принятие до начала июля. В связи с тем, что за это время будет проведено голосование, мы определимся с предварительным перечнем домов, и депутатам и горожанам станет понятно, о каких домах идет речь. Законодателям будет проще принимать закон, а горожанам будет понятно, для чего принимается этот закон", - сказал Собянин.



Собянин не исключил возможность получения денег вместо новой квартиры



По словам мэра, для переселенцев может быть предусмотрена возможность получения денег вместо новой квартиры. Разрабатывается система, при которой собственникам можно будет компенсировать стоимость равноценного жилья с учетом замечаний, которые власти Москвы получили от депутатов и экспертов.



"Они говорят, что все-таки должна быть такая возможность. Я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали рыночную стоимость квартиры, и, если гражданин желает, компенсировали в денежном эквиваленте. Хотя там возникает много вопросов, в квартире могут быть прописаны несовершеннолетние дети, может быть несколько собственников", – сказал Собянин. В такой ситуации в соответствии с Жилищным кодексом РФ "много каких действий нужно сделать, но такую возможность можно заложить".



Население районов вырастет на 500 тысяч человек



Мэр Москвы назвал "бреднями" опасения о пятимиллионном росте населения в районах, которые затронет реновация. "Сейчас называют астрономические цифры – что в Москву понаедет 5 миллионов человек. Это бредни. По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 – в 10 раз меньше того, что прогнозируют", – заявил Собянин.



Он также назвал мифом то, что жилье в столице покупают в основном приезжие. "Жители Подмосковья покупают около 10%, еще около 5% – приезжие других регионов. Причем, они инвестируют деньги, и потом сдают такое жилье в аренду", – считает мэр. По его словам, в подавляющем большинстве квартиры покупают сами москвичи.



При этом Собянин отметил, что в Москве строится "мало жилья", а программа реновации может решить эту проблему. "Он не привлечет людей из других регионов, он даст возможность москвичам улучшить жилищные условия", – заявил Собянин. По его словам, Москва занимает последнее место по обеспеченности жильем среди других мегаполисов: "У нас жилья меньше чем даже в Токио на одного человека". "А когда строится мало жилья, то цена на него высокая, высокая стоимость не дает людям возможность купить новое жилье", – сказал Собянин.



Квартплата в новых домах будет меньше, но долги никто не спишет



Мэр в очередной раз пообещал, что новые квартиры переселенцам будут предоставлять в том же районе и "максимально близко" к прежнему дому. "Мы точно не собираемся ни в какие другие округа перевозить людей. Переселять будем только в своем районе, в том числе это касается жителей Центрального административного округа. Если по старой программе в ЦАО переселяли в любой район ЦАО, то сейчас мы гарантируем, что переселение будет точно в том же районе. Более того – большинство жителей останутся не только в своем районе, но и максимально близко к своему дому", – сказал Собянин.



В построенных домах, по его словам, не будут нарушены санитарные нормы и нормы по шуму. Ремонта в новых квартирах не потребуется. "Причем уровень отделки будет не эконом, а комфорт-класса. Получай, заселяйся и живи", – пообещал Собянин. Отдельным группам граждан – пенсионерам, ветеранам – помогут с переездом. "В принципе, мы и сейчас этим занимаемся по действующей программе расселения, предоставляем транспорт", – сообщил глава города.



Он также заверил, что квартплата после переезда у переселенцев не увеличится, а, "может быть, даже уменьшится", так как новые дома будут "более [энерго]эффективные, чем продуваемые через щели пятиэтажки". Старые платежи, однако, жителям сносимых домов оплачивать придется. "Долги останутся. Их же начисляют на конкретное лицо. Есть судебные решения", – сказал Собянин.



Он также пообещал переселенцам разнообразие паркингов возле новых номов. "Мы будем создавать максимум плоскостных парковок, но, конечно, будем строить и подземные паркинги, и наземные, потому что у подземных паркингов цена очень высокая, а у наземных гораздо ниже. Весь набор парковок будет: подземные, наземные и плоскостные", – заявил мэр. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее дал понять, что парковки в кварталах реновации будут



Отвечая на опасения москвичей о том, что на месте снесенных домов появятся глухие зоны, мэр заявил, что все будет зависеть от конкретного района. "В основном будем строить новые дома, ведь многие москвичи хотят жить в том же районе. Если же в каком-то районе по санитарным нормам невозможно строить новые комфортные дома, то там будет рассматриваться возможность благоустройства территории или появления социальных объектов", – сказал градоначальник.



"Жители не должны быть заложниками исторических домов"



Девятиэтажные дома дома могут быть включены в программу реновации в особом порядке. "Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии и жители будут требовать от нас, то мы можем рассмотреть это, но в порядке большого исключения", – сказал Собянин.



Также в программу могут быть включены двух- и четырехэтажные дома в аварийном состоянии. "На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух-четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены", – сказал мэр.



Он пообещал, что исторические дома и здания-достопримечательности в программу реновации не войдут. Однако заявил, что люди не должны оставаться заложниками таких домов. "Дома, которые представляют историческую ценность, постараемся сохранить или реконструировать. Нужно с экспертами смотреть, каково техническое состояние каждого дома", – сказал градоначальник.



Комментируя информацию о том, что в список на реновацию попали знаменитые Реализация программы реновации жилищного фонда в Москве может начаться в экспериментальном порядке уже в этом году, сообщил в интервью радио "Комсомольская правда" мэр столицы Сергей Собянин. "У нас есть несколько существующих домов, мы можем их погрузить в эту программу и в этом году приступить к ее реализации в экспериментальном порядке, но сама программа требует продолжительного времени", – сказал он.Вся программа, по оценке мэра, может занять минимум 10-15 лет. По его уверениям, власти не допустят, чтобы она растянулась так же, как первая программа сноса пятиэтажек. "По первой программе с 1988 года было снесено менее 2000 домов. Это вдвое меньше, чем программа, которая предполагается сегодня. Конечно, сейчас мы не допустим, чтобы такая программа так медленно реализовывалась, но 10-15 лет – это минимальный срок, который нам потребуется", – пояснил мэр.Попадание домов в нынешнюю программу, по словам Собянина, зависит исключительно от желания жителей и их активности. Принять решение о включении или невключении дома в список жители могут на общем собрании. Однако мэр уверен, что 80 процентов москвичей "так или иначе" поддерживают программу. "Это и те, кто живут в пятиэтажках, и те, кто не живут. В домах, которые попали в перечень голосования, 85-90 процентов поддержки", – заявил Собянин. Протестные настроения, по его словам, создают в основном те, кого программа не касается напрямую.В то же время он отметил, что у властей нет желания "силком затаскивать в программу реновации". Дома будут сноситься только в том случае, если за это проголосуют более 70 процентов жителей. "Если две трети жильцов московских пятиэтажек не поддерживают реновацию, то дом сносить не будут", - сказал Собянин. Проголосовать можно будет тремя способами: на сайте "Активный гражданин", в многофункциональных центрах "Мои документы" независимо от места жительства и на собрании собственников дома. Протокол голосования затем предоставляется в районную управу. "Вот последняя опция – решение собрания – оно является доминирующим", - подчеркнул Собянин.Участников голосования на сайте "Активный гражданин" будут проверять на их отношение к собственности. Результаты голосования можно будет посмотреть по каждому дому. "Можно будет увидеть в конечном итоге, как проголосовал как в целом город, так и отдельный район. Можно проверить свой голос. Это в обязательном порядке. Но это будет уже в ходе голосования и по окончании голосования", - сказал Собянин.Он добавил, что законопроект о "реновации" будет принят уже после голосования. "Я уверен, что закон будет принят. Мне кажется, правильно, что депутаты отложили его принятие до начала июля. В связи с тем, что за это время будет проведено голосование, мы определимся с предварительным перечнем домов, и депутатам и горожанам станет понятно, о каких домах идет речь. Законодателям будет проще принимать закон, а горожанам будет понятно, для чего принимается этот закон", - сказал Собянин.По словам мэра, для переселенцев может быть предусмотрена возможность получения денег вместо новой квартиры. Разрабатывается система, при которой собственникам можно будет компенсировать стоимость равноценного жилья с учетом замечаний, которые власти Москвы получили от депутатов и экспертов."Они говорят, что все-таки должна быть такая возможность. Я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали рыночную стоимость квартиры, и, если гражданин желает, компенсировали в денежном эквиваленте. Хотя там возникает много вопросов, в квартире могут быть прописаны несовершеннолетние дети, может быть несколько собственников", – сказал Собянин. В такой ситуации в соответствии с Жилищным кодексом РФ "много каких действий нужно сделать, но такую возможность можно заложить".Мэр Москвы назвал "бреднями" опасения о пятимиллионном росте населения в районах, которые затронет реновация. "Сейчас называют астрономические цифры – что в Москву понаедет 5 миллионов человек. Это бредни. По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 – в 10 раз меньше того, что прогнозируют", – заявил Собянин.Он также назвал мифом то, что жилье в столице покупают в основном приезжие. "Жители Подмосковья покупают около 10%, еще около 5% – приезжие других регионов. Причем, они инвестируют деньги, и потом сдают такое жилье в аренду", – считает мэр. По его словам, в подавляющем большинстве квартиры покупают сами москвичи.При этом Собянин отметил, что в Москве строится "мало жилья", а программа реновации может решить эту проблему. "Он не привлечет людей из других регионов, он даст возможность москвичам улучшить жилищные условия", – заявил Собянин. По его словам, Москва занимает последнее место по обеспеченности жильем среди других мегаполисов: "У нас жилья меньше чем даже в Токио на одного человека". "А когда строится мало жилья, то цена на него высокая, высокая стоимость не дает людям возможность купить новое жилье", – сказал Собянин.Мэр в очередной раз пообещал, что новые квартиры переселенцам будут предоставлять в том же районе и "максимально близко" к прежнему дому. "Мы точно не собираемся ни в какие другие округа перевозить людей. Переселять будем только в своем районе, в том числе это касается жителей Центрального административного округа. Если по старой программе в ЦАО переселяли в любой район ЦАО, то сейчас мы гарантируем, что переселение будет точно в том же районе. Более того – большинство жителей останутся не только в своем районе, но и максимально близко к своему дому", – сказал Собянин.В построенных домах, по его словам, не будут нарушены санитарные нормы и нормы по шуму. Ремонта в новых квартирах не потребуется. "Причем уровень отделки будет не эконом, а комфорт-класса. Получай, заселяйся и живи", – пообещал Собянин. Отдельным группам граждан – пенсионерам, ветеранам – помогут с переездом. "В принципе, мы и сейчас этим занимаемся по действующей программе расселения, предоставляем транспорт", – сообщил глава города.Он также заверил, что квартплата после переезда у переселенцев не увеличится, а, "может быть, даже уменьшится", так как новые дома будут "более [энерго]эффективные, чем продуваемые через щели пятиэтажки". Старые платежи, однако, жителям сносимых домов оплачивать придется. "Долги останутся. Их же начисляют на конкретное лицо. Есть судебные решения", – сказал Собянин.Он также пообещал переселенцам разнообразие паркингов возле новых номов. "Мы будем создавать максимум плоскостных парковок, но, конечно, будем строить и подземные паркинги, и наземные, потому что у подземных паркингов цена очень высокая, а у наземных гораздо ниже. Весь набор парковок будет: подземные, наземные и плоскостные", – заявил мэр. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее дал понять, что парковки в кварталах реновации будут платными Отвечая на опасения москвичей о том, что на месте снесенных домов появятся глухие зоны, мэр заявил, что все будет зависеть от конкретного района. "В основном будем строить новые дома, ведь многие москвичи хотят жить в том же районе. Если же в каком-то районе по санитарным нормам невозможно строить новые комфортные дома, то там будет рассматриваться возможность благоустройства территории или появления социальных объектов", – сказал градоначальник.Девятиэтажные дома дома могут быть включены в программу реновации в особом порядке. "Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии и жители будут требовать от нас, то мы можем рассмотреть это, но в порядке большого исключения", – сказал Собянин.Также в программу могут быть включены двух- и четырехэтажные дома в аварийном состоянии. "На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух-четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены", – сказал мэр.Он пообещал, что исторические дома и здания-достопримечательности в программу реновации не войдут. Однако заявил, что люди не должны оставаться заложниками таких домов. "Дома, которые представляют историческую ценность, постараемся сохранить или реконструировать. Нужно с экспертами смотреть, каково техническое состояние каждого дома", – сказал градоначальник.Комментируя информацию о том, что в список на реновацию попали знаменитые "плоские" дома в Пресненском районе, Собянин заявил, что они "не памятники и не достопримечательность. Но мы готовы вместе с экспертами еще раз посмотреть и определиться, что с этими домами делать".



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