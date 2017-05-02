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Дарт Вейдер и принцесса Лея проедут по Таганско-Краснопресненской линии метро
4 мая 2017 г. | Время публикации 11:39
Рубрики: Развлечения, Метрополитен  
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Персонажи фильма "Звездные войны" проедут по Таганско-Краснопресненской линии метрополитена от станции "Лермонтовский проспект" до станции "Пушкинская" в рамках флешмоба в день "Звездных войн". Об этом агентству "Москва" сообщила заместитель генерального директора музея "Восстание машин" Анастасия Гущина.

"Мы проводим флешмоб в метро именно 4 мая, так как это день "Звездных войн". Мы решили таким образом поднять людям настроение. <...> Мы поедем по определенному запланированному маршруту от станции метро "Лермонтовский проспект" мимо "Текстильщиков", где находится наш музей, проследуем по этой же ветке до "Пушкинской"", - сказала Гущина.

По ее словам, во флэшмобе будут участвовать актеры в костюмах героев саги - Дарта Вейдера, штурмовика, принцессы Леи, а музыканты будут играть имперский марш. Пассажиры смогут сфотографироваться со световыми мечами и поучаствовать в розыгрыше приглашений в музей "Восстание машин".

Неофициальной датой дня "Звездных войн" является 4 мая. Дата была выбрана из-за часто звучащей в фильме цитаты "May the Force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила"). Поклонники саги использовали словесный каламбур и обыграли знаменитую фразу как "May the fourth be with you".

Музей восстания машин открылся на Волгоградском проспекте 2 января, для гостей доступны 14 тематических залов общей площадью более двух тысяч квадратных метров, в котором разместились Трансформеры, герои "Звездных войн", лаборатория Тони Старка, Хищники и Чужие, мифические животные и многие другие персонажи. В залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой и трогать некоторые экспонаты.
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Четверг, 4 мая 2017 г. // Последняя новость 11:39
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