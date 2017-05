Дарт Вейдер и принцесса Лея проедут по Таганско-Краснопресненской линии метро Метрополитен Рубрики: Развлечения

"Мы проводим флешмоб в метро именно 4 мая, так как это день "Звездных войн". Мы решили таким образом поднять людям настроение. <...> Мы поедем по определенному запланированному маршруту от станции метро "Лермонтовский проспект" мимо "Текстильщиков", где находится наш музей, проследуем по этой же ветке до "Пушкинской"", - сказала Гущина.



По ее словам, во флэшмобе будут участвовать актеры в костюмах героев саги - Дарта Вейдера, штурмовика, принцессы Леи, а музыканты будут играть имперский марш. Пассажиры смогут сфотографироваться со световыми мечами и поучаствовать в розыгрыше приглашений в музей "Восстание машин".



Неофициальной датой дня "Звездных войн" является 4 мая. Дата была выбрана из-за часто звучащей в фильме цитаты "May the Force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила"). Поклонники саги использовали словесный каламбур и обыграли знаменитую фразу как "May the fourth be with you".



Музей восстания машин открылся на Волгоградском проспекте 2 января, для гостей доступны 14 тематических залов общей площадью более двух тысяч квадратных метров, в котором разместились Трансформеры, герои "Звездных войн", лаборатория Тони Старка, Хищники и Чужие, мифические животные и многие другие персонажи. В залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой и трогать некоторые экспонаты.



Организаторы музея отмечают, что в их залах можно бегать, громко разговаривать и фотографироваться со знаменитыми фантастическими персонажами. Экспозиции музея посвящены "Звездным войнам", Трансформерам и другим вселенным.