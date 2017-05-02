"Яблоко": ветхие общежития остались "за бортом реновации"

На странности "сносного списка" обратила внимание партия "Яблоко": отмечается, что в списки попал дом, расселенный еще в прошлом году, а два других, не менее ветхих дома из программы почему-то исключили. А несколько десятков общежитий расселять не собираются вовсе, притом что у тамошних жильцов заканчиваются договора соцнайма.
Как пишет на сайте партии
председатель ее московского отделения Сергей Митрохин, в списки попали дома 11, 13 и 15 по улице Лодочная, выстроенные в 1933 году. Политик обращает внимание на то, что дом 11 был расселен еще в прошлом году, а сам он требовал этого еще в 2013 году во время кампании по выборам мэра. Другие же два дома по этой улице остались нерасселенными.
"Чем дом 11 отличается от домов 13 и 15? Получается, только тем, что перед выборами его посетил кандидат в мэры", - возмущается политик, отмечая, что дома исключили из программы, несмотря на обещания главы управы и префекта переселить людей в другие дома в первую очередь.
Всего в столице насчитывается как минимум несколько десятков домов, на фасадах, стенах и потолках квартир которых явно видны трещины, наблюдаются протечки, сырость, черная плесень, в каждой комнате живет семья, а туалет, душ и кухня располагаются на этаже. А в бывшем общежитии на Ростокинской, 8 заместитель начальника местного угрозыска лет 10 назад занял коридорную душевую, переделав ее в квартиру с удобствами. С тех пор он не появлялся там ни до, ни после вскрытия.
В числе таких домов - дома 19 и 21 по 7-й Парковой, где живут бывшие жители общежитий, которым были обязаны предоставить новое жилье по закону, но не предоставили, а также бюджетники, которым обещали построить новые дома, но туда вселились другие люди. Между тем прежние договоры соцнайма истекли, и теперь департамент городского имущества выселяет людей на улицу через суд.
"Симферопольский бульвар 19, улица Ставропольская 17, Люблинская 109/1, Вучетича 18.к.1, 16-я Парковая 3, Ростокинская 8 к. 1 и 2, 1-й Варшавский проезд 1а. Этот список далеко не полный", - пишет Митрохин, обращая внимание на то, что самые старые и ветхие дома Москвы никто расселять не собирается, но "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет".
Ранее архитекторы отметили, что многие дома в списке не считаются аварийными, в перечень попали знаменитые "плоские дома", здания сталинской эпохи
и дома, построенные по индивидуальным проектам. Озабоченность новым списком выразили и в движении "Архнадзор": в программу сноса попали жилой дом начала XX века (Жуков проезд, 21), дом 1917 года на Варшавском шоссе, 4 и "сталинка" 1955 года по адресу: Изумрудная улица, 63. "Сталинская архитектура вообще в большом количестве идет на слом в рамках реновации, как и конструктивизм", – отмечает представитель движения. Также под программу реновации могут попасть целые кварталы в Пресненском районе, примыкающие к деловому центру "Москва-Сити".
Что же до домов в Измайлово, на которые также обратил внимание депутат Госдумы Сергей Шаргунов, то, по его словам, по документам расселение уже произошло: "Возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали "налево". Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Эти люди – лишние. Мертвые души. В списках не значатся", - пишет он. Между тем некоторые жильцы домов, не попавших в программу, требуют расширения списка
, угрожая акциями протеста.