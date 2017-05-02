"Яблоко": ветхие общежития остались "за бортом реновации"

3 мая 2017 г. Сторонники реновации требуют расширить списки домов под снос и грозят протестами

У парка "Сокольники" собрались около 100 человек, дома которых не вошли в списки для голосования по программе реновации. Акцию организовала группа "За снос": журналисты обнаружили среди ее участников и администраторов "собянинских ботов".